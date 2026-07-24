Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in, deplasmanda oynayacakları 2'nci eleme turu rövanşlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir'in yapacağı rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

FENERBAHÇE MAÇI D'HONDT'N

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile 29 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ve Nico Claes yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Bert Verbeke olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'e AVAR olarak Simon Bourdeaud'hui eşlik edecek.

BAŞAKŞEHİR MAÇI VERBOOMEN'İN

RAMS Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turunda Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 30 Temmuz Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanşta Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çalacak. Verboomen'in yardımcılıklarını Mathias Hillaert ile Maarten Toeback yapacak. Maçın 4'üncü hakemi ise Jasper Vergoote olacak.

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