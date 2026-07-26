Galatasaray, savunma rotasyonunu güçlendirmek için eski altyapı oyuncusu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Al Hilal ile kiralık transfer için temaslara başlarken Suudi ekibinden olumlu geri dönüş aldı.

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, rotasını eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'e çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın alternatifini oluşturmak amacıyla Al Hilal forması giyen genç stoperi kiralamak için girişimlere başladı.

Yusuf Akçiçek

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Galatasaray altyapısında yetişen Yusuf Akçiçek, daha sonra ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer olmuş, geçtiğimiz sezon ise 22 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in yolunu tutmuştu. Ancak genç savunmacı, yeni takımında beklediği süreleri alamadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un, Yusuf Akçiçek'i savunma rotasyonu için önemli bir seçenek olarak gördüğü öğrenildi. Hem yerli oyuncu statüsünde olması hem de Galatasaray altyapısından yetişmesi, 20 yaşındaki futbolcuyu sarı-kırmızılılar açısından daha değerli bir aday haline getiriyor.

Yusuf Akçiçek

AL HILAL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray yönetiminin transfer için Al Hilal ile resmi temaslara başladığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların kiralama formülü üzerinde durduğu, Suudi Arabistan ekibinin de bu teklife olumlu yaklaştığı ifade edildi.

Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi beklenirken, anlaşmada zorunlu satın alma maddesinin yer almayacağı öğrenildi. Galatasaray'ın, Yusuf Akçiçek'in sezon içerisindeki performansını değerlendirdikten sonra bonservisi konusunda karar vermesi planlanıyor.

Yusuf Akçiçek

YUSUF AKÇİÇEK DE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezon Al Hilal formasıyla yalnızca 12 resmi maçta görev yapan ve toplam 616 dakika sahada kalan genç stoperin, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor. Bu nedenle Yusuf Akçiçek'in Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Yusuf Akçiçek'in, Al Hilal ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

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