Galatasaray, 10 numara hedefine adım adım ilerliyor. Sarı kırmızılıların istediği Can Uzun’a İtalyan ekipleri de talip oldu ancak rakam 25 milyon avroyu geçmedi. Aslan E. Frankfurt’taki millî oyuncu için 30 milyon avroyu gözden çıkardı.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’ın Can Uzun konusunda eli güçleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un istediği 10 numara adaylarının başında gelen E. Frankfurt’un orta sahasıyla İtalya’dan Milan ve Napoli kulüpleri de ilgileniyordu. Alman ekibinin ilk planda sözleşmesinde yazan 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini talep ettiği Can konusunda rakam giderek aşağıya iniyor.

PAZARLIKLARA DEVAM

Milan ve Napoli, Can için en fazla 25 milyon avro bonservis bedeli ödeyebileceklerini bildirdi. Sarı kırmızılıların gözden çıkardığı rakam ise 30 milyon avro. 20 yaşındaki oyuncunun da Galatasaray’a sıcak bakması eli güçlendirdi. Dursun Özbek yönetiminin Frankfurt ile pazarlıklarına devam edip transferi istediği düzeydeki rakamlara bitirmesi bekleniyor.

Can Uzun

ACELE ETMEK YOK

Sarı kırmızılıların çok istediği Can Uzun’un Dünya Kupası öncesindeki yüksek piyasa değeri korunamadı. Ve E. Frankfurt’un da direnci o döneme göre kırılmış görünüyor.

NELSSON’A KULÜP ARANIYOR

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden ve önceki akşam Monza’ya 2-0 mağlup olan Galatasaray’da sarı kırmızılılar adına maçın iyilerinden birisi Victor Nelsson’du. Okan Buruk’un yeni sezonda düşünmediği ve geçen sezonu Verona’da kiralık geçiren Danimarkalı stopere kulüp bakılıyor.

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