Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala ücretli öğretmenlik başvuruları gündemdeki yerini koruyor. Yeni dönem öncesinde başvuru tarihleri, gerekli belgeler ve değerlendirme süreci en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru takvimi nasıl öğrenilir?

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin bekleyiş sürüyor. Yeni dönemde görev almak isteyen binlerce aday, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelecek başvuru duyurularını yakından takip ederken, başvuru tarihleri ve izlenecek süreç merak konusu oldu.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TAKVİMİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi için gözler il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine çevrildi. Geçtiğimiz yıl birçok ilçe temmuz ayının son haftasında başvuru duyurularını yayımlamıştı. Örneğin, Derince İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, 31 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı duyuruda ücretli öğretmenlik başvurularının e-Devlet üzerinden alınacağını açıklamış, özel eğitim sertifikasına sahip adaylardan belgelerini İnsan Kaynakları Şubesine elden teslim etmelerini istemişti. Bu nedenle adaylar, bu yıl da benzer tarihlerde yayımlanacak başvuru ilanlarını yakından takip ediyor.

Bu yüzden adayların başvuru yapmayı planladıkları ilçe müdürlüklerinin duyurularını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

Ücretli öğretmenlik başvuru takvimi nasıl öğrenilir? Gözler il Milli Eğitim Müdürlüklerinde

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu e devlet üzerinden " https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu " linki kullanılarak yapılmaktadır. e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme" sayfasından eğitim bilgilerinizi seçip il, ilçe ve branş tercihinizi ileterek ön başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

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