Birleşik Krallık'ın köklü restoran zincirlerinden Beefeater, artan maliyetler ve yeniden yapılanma planı kapsamında 106 şubesinin tamamını kapatma kararı aldı. Yaklaşık 3 bin 800 çalışanı etkileyecek kararın 10 Eylül 2026'da uygulanması planlanıyor.

Uygun fiyatlı fast-food ürünleriyle, özellikle biftek, hamburger ve fish and chips menüsüyle tanınan 54 yıllık restoran zinciri kapanıyor. Birleşik Krallık merkezli faaliyet gösteren, uygun fiyatlı menüleri ve aile restoranı konseptiyle uzun yıllardır hizmet veren, ülke genelinde geniş bir şube ağına sahip olan ve özellikle aile yemekleri ile özel gün kutlamalarının tercih edilen markalarından biri olan Beefeater, 106 şubesinin tamamını kapatma kararı aldı.

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İlk restoranını 1974 yılında Londra'nın Enfield bölgesinde açan restoran zinciri, yeniden yapılanma süreci kapsamında tüm şubelerini kapatacak. Artan maliyetler, küresel gıda krizinin etkileri ve giderek büyüyen rekabet koşullarına dayanmakta zorlanan marka, faaliyetlerine son verecek.

106 RESTORANT 10 EYLÜL 2026 TARİHİNDE KAPANACAK

Beefeater'ın sahibi Whitbread, Birleşik Krallık'taki 106 restoranın tamamının 10 Eylül 2026 tarihinde kapatılacağını açıkladı. Şirket, farklı alanlara yatırım yaparak büyümeyi hedeflerken, dönüşüm planı kapsamında restoranlarını kapatarak yıllık maliyetlerini 250 milyon sterlin azaltmayı amaçlıyor. Ayrıca bazı restoranları Premier Inn otellerine ek oda olarak dönüştürmeyi, bazılarını ise satarak yaklaşık 1,5 milyar sterlin gelir elde etmeyi planlıyor.

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Yaklaşık 3 bin 800 çalışanı etkileyecek bu kararın, çok sayıda kişinin işsiz kalmasına yol açması bekleniyor. Yaklaşık yarım asırlık geçmişe sahip Beefeater'ın kapanma kararı, özellikle İngiltere'de markayla anıları bulunan müşteriler arasında üzüntüyle karşılanırken, şirket işini kaybedecek çalışanlarını grup bünyesindeki diğer işletmelere yönlendirmeyi hedefliyor.

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