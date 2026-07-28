Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda tartışılan Yeni Parti görselinin amblem değil 'isim tasarımı' olduğunu açıkladı. Asıl logo için gerekirse yarışma düzenleneceğini belirten Özel, yeni amblemin ekim sonu veya kasım başındaki kurultayda resmiyet kazanacağını duyurdu.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, partisinin amblemiyle ilgili kamuoyunda başlayan tartışmalara cevap verdi.

"LOGO DEĞİL, İSİM TASARIMI"

Gazeteci Deniz Zeyrek'in YouTube yayınına katılan Yeni Parti Genel Başkanı Özel, mevcut görselin partinin resmi amblemi olmadığını belirterek, "Bu partimizin logosu değil, partimizin ismi. Partimizin ismini görünür ve farkındalık oluşturacak şekilde, hafızada kalacak şekilde tasarım yaptık." dedi.

YENİ AMBLEM İÇİN YARIŞMA SİNYALİ

Kalıcı logonun belirlenme sürecine dair izleyecekleri yolu anlatan Özel, "Asıl logoyu belirlemek için gerekirse yarışma açacağız, o yarışmada gelen önerilere bakacağız." diye konuştu.

Yeni Parti'nin logosu

KURULTAYDA RESMİYET KAZANACAK

Tasarım sürecinin tamamlanmasının ardından seçilecek yeni logonun nasıl yasal bir statü kazanacağını açıklayan Özel, "Kurultayımızda da o yeni logo resmileşmiş olacak." ifadelerini kullandı.

KURULTAY TAKVİMİ NETLEŞTİ

Logo açıklamalarının yanı sıra partinin genel takvimine dair de bilgi veren Özgür Özel, yeni logonun onaylanacağı büyük kurultayı ekim ayının sonu ile kasım ayının başında yapacaklarını söyledi.

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