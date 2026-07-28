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Samsun'un Atakum ilçesinde, akan trafikte en sağ şeritten dönüş yapmak için aniden en sol şeride geçen bir otomobil sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Sinop istikametine seyreden diğer araçların önüne kırarak sürücüleri zor durumda bırakan ve ani frenlere neden olan kural tanımaz sürücünün trafiği tehlikeye attığı o anlar, bir başka aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı.

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