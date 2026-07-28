Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının 1 Kasım 2026’da sona ereceğini resmen doğruladı. Yeni dönemde başvurular Ankara ve İstanbul’daki VFS Global merkezlerinden alınacak, ilerleyen aşamada ise e-vize sistemine geçilecek.

MÜZEYYEN BIYIK—Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci kapsamında vize rejiminde önemli değişikliğe gitti. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Gazetesi'nin sorularını cevaplayarak, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının 1 Kasım 2026 itibarıyla sona ereceğini resmi olarak doğruladı.

Karadağ makamları, 23 Temmuz 2026 tarihinde kabul edilen Vize Rejimi Kararnamesi doğrultusunda Türkiye’nin yanı sıra Beyaz Rusya, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarının da 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren vizeye tabi olacağını açıkladı.

BAŞVURULAR VFS GLOBAL ÜZERİNDEN ALINACAK

Vize zorunluluğunun getirilmesiyle doğabilecek yoğunluğu ve olumsuz etkileri azaltmak için adımlar attığını belirten Karadağ Dışişleri Bakanlığı, başvuru sürecinin kolaylaştırılacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sorunuza ilişkin olarak, Karadağ Hükümeti'nin 23 Temmuz 2026 tarihinde Vize Rejimi Kararnamesi'nde değişiklik ve ek düzenlemeler yapan yönetmeliği kabul ettiğini teyit ederiz.

Bu düzenlemeye göre, Karadağ'ın vize politikası Avrupa Birliği ile uyumlu hale getiriliyor. Bu kapsamda daha önce Karadağ'a vizesiz giriş yapabilen Belarus, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye vatandaşları, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a girişte vize almak zorunda olacak.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu değişikliklerin doğurabileceği muhtemel olumsuz etkileri azaltmak ve Karadağ vizesi alma sürecini mümkün olduğunca kolay ve erişilebilir hale getirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda en önemli yeniliklerden biri, Karadağ vizesi başvurularının artık yalnızca Karadağ'ın büyükelçilik ve konsolosluklarına yapılma zorunluluğunun kaldırılmasıdır.

Vize hizmetleri alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından VFS Global ile yapılan iş birliği sayesinde, Karadağ vizesi başvuruları artık Ankara ve İstanbul'daki VFS Global başvuru merkezlerinden de yapılabilecek.

Böylece yabancı ülke vatandaşları, Karadağ'ın diplomatik temsilciliklerine gitmek zorunda kalmadan kendilerine en yakın VFS başvuru merkezinden başvuru yapabilecek. Bu uygulama, vize sürecini önemli ölçüde kolaylaştıracak, hızlandıracak ve daha erişilebilir hale getirecek."

Karadağ Dışişleri Bakanlığı Türkiye Gazetesi’ne açıkladı: Türk vatandaşları için vizesiz seyahat dönemi 1 Kasım’da sona eriyor

E-VİZE VE SCHENGEN STANDARTLARINDA YENİ SİSTEM HAZIRLIĞI

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerini tamamen dijitalleştirecek yeni bir altyapı üzerinde de çalıştığını duyurdu. Açıklamada, Avrupa Birliği bilgi sistemleri ve Schengen güvenlik standartlarıyla tam uyumlu yeni bir Vize Bilgi Sistemi'nin kurulacağı belirtilerek şu değerlendirme paylaşıldı:

"Aynı zamanda, Dışişleri Bakanlığı vize politikası yönetimi alanında en önemli projelerden birini hayata geçiriyor: Avrupa Birliği'nin bilgi sistemleriyle tam uyumlu olacak ve Schengen güvenlik standartlarına uygun yeni ve modern bir Vize Bilgi Sistemi'nin kurulması. Bu projenin nihai amacı, vize başvurularının çevrimiçi olarak yapılmasına imkan tanıyan, daha hızlı işlem ve yabancı uyruklular için daha verimli hizmet sunan bir elektronik vize (e-vize) sistemini hayata geçirmektir."

Karadağ Dışişleri Bakanlığı Türkiye Gazetesi'ne açıkladı: Vize kararı sonrası süreç değişiyor: Türk vatandaşları bundan sonra ne yapacak?

BENZER SÜREÇ HIRVATİSTAN ÖRNEĞİNDE DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir süreci 2013'teki AB üyeliği öncesinde yaşayan Hırvatistan da Türkiye ve Rusya dahil birçok ülkeye vize şartı getirirken başvuru süreçlerini kolaylaştıran pratik çözümler üretmişti. Esnek vize merkezleri ve akredite seyahat acenteleri aracılığıyla işlemleri hızlandıran bu yaklaşım, turizm ve yatırım kaybını engellemede kritik rol oynamıştı. Karadağ’ın da VFS Global ve e-vize hamlesiyle Hırvatistan modelini izlediği görülüyor.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı Türkiye Gazetesi'ne açıkladı: Vize kararı sonrası süreç değişiyor: Türk vatandaşları bundan sonra ne yapacak?

VİZE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Karadağ hükümeti, geçtiğimiz yılın sonunda başkent Podgoritsa’da yaşanan olaylar ve düzenlenen protestoların ardından 27 Ekim 2025’te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı almıştı. Hükümet, 23 Aralık 2025’te bu karardan geri dönmüş ancak Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresini 90 günden 30 güne düşürmüştü.

Karadağ, katılım müzakereleri çerçevesinde 2028 yılında Avrupa Birliği’nin 28’inci üyesi olmayı hedefliyor ve vize politikalarını AB ile uyumlu hale getirme adımlarını da bu takvim doğrultusunda hızlandırıyor.

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