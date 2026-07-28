LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamında gerçekleştirilen merkezî sınavın tercih süreci sona erdi. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce öğrenci ve veli, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına odaklandı. Yapılacak değerlendirme sürecinin ardından adaylar, hangi liseye yerleştiklerini sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) yerleştirme sonuçları tercih başvurularının tamamlanması ardından bir kez daha gündeme geldi. Adaylar, "merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta e-Okul sistemi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler LGS 2026 tercih sonuç tarihine çevrildi.

LGS tercihleri sona erdi gözler sonuçlarda... LGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından paylaşılan takvime göre, LGS 2026 tercih sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos Çarşamba günü "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak.

Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

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