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İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışa aldırış etmeyen milli sporcu Oğuz Kaan Beğeç ile ekibi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında elektrikli sörf yaparak Boğaz'ın dalgalarına meydan okudu. Tüm güvenlik önlemlerini alarak zorlu hava şartlarında suyun yaklaşık 50 santimetre üzerinde süzülen sporcuların adrenalin ve özgürlük dolu o anları nefes kesen görüntülere sahne oldu.

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