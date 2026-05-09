Türkiye Gazetesi
Selahattin Baki'den Aziz Yıldırım açıklaması: Listede yer alacak mı?
Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç'un yönetim kurulunda yer alan Selahattin Baki, haziranda yapılacak seçimlerde adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacağına dair çıkan haberleri yalanladı.
Spor
Sarı lacivertlilerin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alacağına ilişkin iddialara cevap verdi.
BAKİ'DEN AZİZ YILDIRIM İDDİALARINA CEVAP
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın, eski yöneticilerden Selahattin Baki'ye yönetim kurulu listesinde yer vereceği öne sürülüyordu.
Söz konusu haberlerle ilgili NTV'ye açıklama yapan Selahattin Baki, böyle bir görüşmesinin olmadığını ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
"ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyleyen Baki, "Pazartesi'den beri yurtdışındaydım. Dün akşam geldim. Kimseyle bir görüşmem, konuşmam olmadı. Hatta Barış Göktürk ile bile çarşamba gününden beri konuşmadık. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor." diye konuştu.
