Adana’da bahçe kapısına çarptıktan sonra takla atarak devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı, 3 çocuk ise yara almadan kazayı atlattı. Korkunç kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yassıçalı ile Kayhan Mahallesi arasındaki kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı.

5 kişi ölümden döndü! Bahçe kapısına çarpan otomobil takla attı, korku dolu anlar kamerada

TAKLA ATIP DEVRİLDİ

Bir evin bahçe kapısına çarpan çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak devrildi.

5 kişi ölümden döndü! Bahçe kapısına çarpan otomobil takla attı, korku dolu anlar kamerada

3 ÇOCUK YARA ALMADAN ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta bulunan 3 çocuğun ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak bahçe kapısına çarpması ve ardından takla atması yer aldı.

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