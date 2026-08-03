Tarihinde ilk defa UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, kasım ayında iç sahada Belçika ve deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların stadyumları belirlendi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatan A Milli Futbol Takımı'nın, iç sahada Belçika ve deplasmanda Fransa ile oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar belli oldu.

BELÇİKA MAÇI İZMİRDE

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1'inci Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü Belçika ile Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Gürsel Aksel Stadyumu, Ay-yıldızlıları 3'üncü defa ağırlayacak. Göztepe'nin maçlarını oynadığı stadyum, A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0 ve 9 Eylül 2024'te İzlanda'yı 3-1 yendiği maçlara ev sahipliği yapmıştı.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

GRUPTA SON MAÇ FRANSA

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki son maçı Fransa ile 16 Kasım Pazartesi günü Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

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