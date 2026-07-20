2026 FIFA Dünya Kupası'nı şampiyon tamamlayan İspanya, FIFA sıralamasında zirveye yerleşti. Norveç ve Meksika, büyük yükselişe imza attı. Turnuvaya grup aşamasında veda eden Türkiye ise turnuva öncesi bulunduğu durumdan 5 basamak düştü.

Lionel Messi liderliğindeki Arjantin'i uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Milli takımlar düzeyindeki en büyük futbol organziasyonunun sona ermesinin ardından FIFA sıralaması güncellendi.

İspanya, tarihinde ikinci defa DünyaŞampiyonu oldu.

ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Haziran 2026'da 3'üncü sırada bulunan İspanya, 1995.88 puanla liderliği, Arjantin'den alarak zirveye yerleşti. Üst üste iki finalde boy gösteren Arjantin, puanını 1970.37'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı.

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MEKSİKA ARTIK İLK 10'DA

Çeyrek final oynayarak dikkat çeken Norveç, 12 basamak birden yükseldi ve 19'uncu sıraya yerleşti. 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkelerden olan ve son 16 turunda elenen Meksika, 4 basamak birden yükselerek ilk 10'a girdi. Son 32 turunda Paraguay'a elenerek kupaya erken veda eden Almanya ise 12'nci sıraya geriledi.

A MİLLİ TAKIM, 5 BASAMAK DÜŞTÜ

Grup aşamasında elenen ve FIFA sıralamasında 10 basamak birden düşerek 32'nci sıraya kadar gerileyen Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, turnuva sonunda 27'nci basamakta yer aldı.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda 3 maçta 2 yenilgi ve 1 galibiyet aldı.

FIFA sıralamasında ilk 10 sırayı alan ülkeler ve puanları şöyle:

1. İspanya: 1995.88

2. Arjantin: 1970.37

3. Fransa: 1948.97

4. İngiltere: 1922.83

5. Brezilya: 1804.92

6. Fas: 1803.99

7. Portekiz: 1787.85

8. Belçika: 1778.36

9. Hollanda: 1775. 54

10. Meksika: 1754.30

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