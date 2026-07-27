Fransa’daki müze soygunları zincirine bir yenisi daha eklendi. Châtillon-sur-Seine’deki müzeden 2 bin 500 yıllık altın kolye, gündüz vakti vitrin kırılarak çalındı.

Paris’teki Louvre Müzesinde 19 Ekim 2025’te yaşanan 102 milyon dolarlık soygunla başlayıp Lalique Müzesinde 4,57 milyon dolarlık mücevher hırsızlığıyla devam eden Fransa’daki müze soygunları zinciri devam ediyor.

Son olarak Burgonya bölgesindeki Châtillon-sur-Seine’de bulunan Musée du Pays Châtillonnais-Trésor de Vix’te soygun yaşandı.

Vix Hazinesi arkeolojik buluntusuna ait 2 bin 500 yıllık altın bir kolye, 25 Temmuz’da gündüz gözüyle çalındı.

İddiaya göre hırsızlar, bilet ücreti ödeyerek müzeye sıradan ziyaretçiler gibi girdiler. Sergi vitrinini kırdıktan sonra eseri çalan hırsızlar ana girişten kaçtılar. Müzede daha önce iki hırsızlık teşebbüsü olmuş, emniyet tedbirleri artırılmıştı. Buna rağmen mâni olunamayan hırsızlığa dair savcılık soruşturma başlattı.

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