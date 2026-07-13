Fransa'da geçen yıl Louvre Müzesi'nden 88 milyon euro değerindeki tarihi mücevherlerin çalındığı soyguna ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Soygundan iki-üç gün önce ekibe dahil edildiğini öne süren iki zanlı, eylem karşılığında 20-25 bin euro ödeme konusunda anlaşmaya varıldığını anlattı. Öte yandan çalınan mücevherlerin soygunu planlayan kişiyi tatmin etmediğini söyleyen zanlılar, 'Patron daha fazlasını bekliyordu' şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Louvre soygununda yeni detaylar ortaya çıktı. Fransız basınından Le Monde gazetesinin haberine göre zanlılar, kimliğini açıklamadıkları bir kişinin talimatıyla Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi'ne girdiklerini öne sürdü. İki zanlı, hazırlık sürecinde kendilerine galerinin içini ve Napolyon dönemine ait mücevherlerin bulunduğu vitrinleri gösteren görüntülerin izletildiğini anlattı.

Louvre Müzesi soygununda yeni perde! Zanlılardan şok ifade: Patron daha fazlasını bekliyordu

SEKİZ PARÇALIK TARİHİ MÜCEVHERLERİ ÇALMIŞLARDI

Şüphelilerin, bir mobilya asansörüyle birinci kattaki balkona ulaştıktan sonra pencereyi kırarak müzeye girdikleri ve vitrinleri keserek taç, kolye, küpe ve broşlardan oluşan sekiz parça tarihi mücevheri aldıkları belirtildi.

Louvre Müzesi soygununda yeni perde! Zanlılardan şok ifade: Patron daha fazlasını bekliyordu

NAPOLYON’UN EŞİNE AİT TAÇ ÇANTASINDAN DÜŞTÜ

Kaçış sırasında ise 19. yüzyılda Fransa İmparatoru III. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugénie tarafından kullanılan değerli taşlarla süslü tarihi tacın zanlılardan birinin çantasından düşerek zarar gördüğü aktarıldı. Zanlı Abdoulaye N., sorgusunda tacın kendi çantasından düştüğünü kabul ederek, "Yaptığımız doğru değildi, çok ciddi bir olay." ifadelerini kullandı.

MÜCEVHER MAĞAZASINA GİRİLECEĞİ SÖYLENMİŞ

Diğer şüpheli Ghelamallah A. ise hedefin Louvre olduğunu bilmediğini, kendisine başlangıçta Paris'teki bir mücevher mağazasına girileceğinin söylendiğini öne sürerek Louvre'u hedef aldığını bilseydi soyguna katılmayacağını savundu.

Louvre Müzesi soygununda yeni perde! Zanlılardan şok ifade: Patron daha fazlasını bekliyordu

“DAHA FAZLASINI ALABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORDU”

Le Monde'un haberine göre, zanlılar çaldıkları diğer mücevherleri organizasyonu yönettiğini öne sürdükleri kişiye teslim etti. Ancak söz konusu kişinin, ele geçirilen ganimeti yeterli bulmadığı ve "daha fazlasını alabileceklerini" söylediği iddia edildi. Habere göre Abdoulaye N., ifadesinde "Memnun değildi. Daha fazlasını alabileceğimizi düşünüyordu." dedi.

Louvre Müzesi soygununda yeni perde! Zanlılardan şok ifade: Patron daha fazlasını bekliyordu

Öte yandan soruşturmayı yürüten yetkililer, zanlıların üçüncü bir kişi adına hareket ettikleri yönündeki savunmanın henüz doğrulanmadığını belirtirken, çalınan mücevherlerin akıbetine ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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