İmparatorluk Savaş Müzesinde sergilenen bir çift çöl çarığı ve ince üniforma, Osmanlı askerinin yokluğa rağmen verdiği vatan mücadelesini anlatıyor.

İngiltere’nin başşehri Londra’da bulunan Imperial War Museum (İmparatorluk Savaş Müzesi) Osmanlı askerinin bir zamanlar yaşadığı zorlukları gözler önüne seren bir asırlık nesneleri barındırıyor.

DEVASA SAVAŞ MÜZESİ

İngiltere, modern devletler içerisinde en çok savaşa katılanlardan biri olarak biliniyor. Dolayısıyla Londra caddelerinde yürürken devasa bir savaş müzesiyle karşılaşmamız bizi şaşırtmıyor!

Koleksiyonunda 33 milyondan fazla eser ve arşiv materyali bulunan Imperial War Museum’un bahçesine adım attığımızda, 100 tonluk iki korkunç donanma gemisi topu bizi karşılıyor. Müze binasına girdiğimizde ise I. Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı’ndan günümüze uzanan hadiseler, çeşitli nesneler, savaş aletleri ve vesikalarla ele alınıyor. Özellikle dijital imkânlar, ekranlar vasıtasıyla ustaca kullanılıyor.

Bir çift çarık çok şey anlatıyor: Osmanlı askerinin dramı Londra’da

Sergilenenler arasında hâliyle en çok Osmanlıya dair nesneler dikkatimizi çekiyor. Müze koleksiyonunda özellikle I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Harbi’nde çekilmiş çok fazla fotoğraf karesi mevcut. Bir İngiliz askerinin Türk bir esire su verirken çekilmiş, propaganda amacı taşıdığı düşünülen bir fotoğraf da bunlar arasında yer alıyor.

KONUŞAN TARİHÎ NESNELER

Müzede sergilenen I. Dünya Savaşı’ndan kalma bir çift çarık ve ince bir üniforma ise Osmanlı askerinin itildiği, yaşadığı zorluklar ve drama dair çok şey anlatıyor. Osmanlı Devleti, iktidarı ele alan İttihat ve Terakki hükûmetince tartışmalı bir şekilde I. Dünya Savaşı’na sokulunca, Türk askerleri farklı cephelerde savaşmak zorunda kaldı.

Çöl için üretilen bu kum çarıkları ve üniformalar ise Orta Doğu’daki cephelerin yanı sıra 22 Aralık 1914’te başlayan Sarıkamış Harekâtı’nda olduğu gibi aşırı soğuk bölgelerde de kullanıldı. Bu yüzden birçok Osmanlı askeri donarak şehit oldu. Müzedeki çarıkların başına düşülen notta Türk askerlerinin savaştığı bölgelerde ekipman bulmak için kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldıkları ifade ediliyor. Bu durum, müzenin Türk ziyaretçilerini düşünmeye sevk ediyor.

Bir çift çarık çok şey anlatıyor: Osmanlı askerinin dramı Londra’da

Ücretsiz olarak gezilebilen Imperial War Museum’da (İmparatorluk Savaş Müzesi) İngilizlerin Osmanlıdan elde ettiği çeşitli silahlar, bayraklar ve hatta bir Mushaf-ı şerif de yer alıyor.

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