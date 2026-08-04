TÜGŞAV, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren Kanun Teklifi’nin TBMM’ye sunulmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Vakıf, atılan her adımın milletin şehitlere ve gazilere olan vefa borcunun bir nişanesi olduğunu vurgulayarak teklifin kısa sürede yasalaşmasını temenni etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yaklaşık iki yıldır şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimiz için büyük bir emek, sabır ve inançla yürüttüğümüz mücadelenin Gazi Meclisimizin gündemine taşınmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

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Bu anlamlı süreçte başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş olmak üzere, emeği ve katkısı bulunan herkese şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Aziz şehitlerimizin emanetleri ve kahraman gazilerimiz için atılan her adım, milletimizin vefa borcunun bir nişanesidir. Temennimiz, bu sürecin en hızlı ve en güzel şekilde tamamlanmasıdır" ifadelerine yer verildi.

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