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Dünya

10 kişinin yaşadığı köy bir gecede dünyanın merkezi olacak! Rezervasyonlar doldu, 12 Ağustos'ta binlerce ziyaretçi bekleniyor

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10 kişinin yaşadığı köy bir gecede dünyanın merkezi olacak! Rezervasyonlar doldu, 12 Ağustos'ta binlerce ziyaretçi bekleniyor
Fotoğraf Başlığı 10 kişinin yaşadığı köy bir gecede dünyanın merkezi olacak! Rezervasyonlar doldu, 12 Ağustosta binlerce ziyaretçi bekleniyor

İspanya'nın kuzeyinde sadece 10 kişinin yaşadığı Avellanosa de Muno köyü, 12 Ağustos'ta gerçekleşecek tam güneş tutulması ve Perseid meteor yağmurunu aynı gün izlemek isteyen gökyüzü tutkunlarının akınına uğruyor. Nadir gök olayını izlemek isteyenlerin rezervasyonları yıllar öncesinden doldurduğu köy, dünyanın en gözde gözlem noktalarından biri haline gelirken, önümüzdeki günlerde binlerce ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

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İspanya’nın Burgos iline bağlı Avellanosa de Muno köyü, anakara Avrupa’da 1999’dan, İspanya’da ise 1912’den bu yana tam olarak gözlemlenebilecek ilk güneş tutulmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

TEK BİR GÜNDE İKİ FARKLI DOĞA OLAYI YAŞANACAK

Tutulmanın tam olarak görülebileceği dar hat üzerinde yer alan köy, aynı gece yaşanacak Perseid meteor yağmuruyla birlikte gökyüzü meraklılarına tek bir günde iki farklı doğa olayını peş peşe izleme fırsatı sunuyor.

Açık tarlaları, alçak tepeleri ve kesintisiz ufuk manzarasıyla dikkat çeken yerleşim yeri, dünyanın dört bir yanından gelen astronomi tutkunlarının ana rotası haline geldi.

Kaynak: BBC
Başlık ResmiKaynak: BBC

OTELİN REZERVASYONLARI 2022'DE DOLDU

Gün batımından hemen önce gerçekleşecek tam tutulma sayesinde kısa süre içinde iki kez alacakaranlığın yaşanacağı köyde, konaklama talebi rekor seviyelere ulaştı. Yakındaki Parador de Lerma otelinin rezervasyonları daha 2022 yılından dolarken, bölgedeki diğer tesisler de aylar öncesinden kapandı.

ZİYARETÇİLER MAĞARALARI DOLDURACAK

Tarımın mekanikleşmesi ve göç nedeniyle nüfusu 200'lerden 10 kişiye kadar düşen köy, bu tarihi olay sayesinde eski sakinlerinin de buluşma noktası oldu. Madrid, İngiltere, Fransa ve Venezuela gibi çok farklı yerlerden gelecek olan aileler ve ziyaretçiler, Güneş'in batı ufkunun yalnızca 8 derece üzerinde olacağı anı en iyi şekilde izleyebilmek için köyün yüksek mağaralarını ve açık alanlarını dolduracak.

Yıllardır sessizliğin hakim olduğu köy sokakları, 12 Ağustos akşamı hem göç eden eski sakinlerini hem de uluslararası ziyaretçileri ağırlayarak tarihi bir gök şölenine sahne olacak.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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