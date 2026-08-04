Rakamlar doğru çıktı ama affetmedi: Sanchez skandal sızıntının faturasını kesti!

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Ceuta’ya birkaç gün içinde 50 binden fazla göçmenin akın etmesiyle patlak veren krizde AB içinde tartışmalar bitmiyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in esnek göç politikaları 22 AB ülkesinin eleştirilerine hedef olurken, Madrid yönetimi kriz bilançosunu basına sızdıran Ulusal Güvenlik Departmanı yetkilisini görevden aldı.

İspanya’nın Fas sınırındaki eksklav bölgesi Ceuta’da 31 Temmuz itibarıyla patlak veren kitlesel göçmen akını, İspanya iç siyasetinde ilk faturanın kesilmesine yol açtı.

Sanchez hükümeti, resmi kanallardan bildiri yayımlanmadan saatler önce Ceuta’ya 49 bin göçmenin girdiğine dair "doğrulanmamış" kriz verisini Ulusal Güvenlik Departmanı (DSN) web sitesinden kamuoyuna sızdıran iletişim sorumlusunun görevine son verdi.

Hükümet yetkilileri, memurun duyurduğu verilerin saatler sonra açıklanan 50 bin kişilik resmi bilançoyla eşleşmesine rağmen, sürecin yetkisiz yürütülmesi nedeniyle güven kaybı yaşandığını dile getirdi.

Mayıs 2021’deki 10 bin kişilik rekoru geride bırakan ve en az 80 göçmenin hayatını kaybettiği izdihamın ardından İspanyol makamları, bölgesel insani krizi yönetebilmek adına Fas yönetimiyle hızlı geri gönderme mekanizmasını devreye soktu.

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SANCHEZ'İ HEDEF ALDILAR

Ceuta krizinin tırmanması, AB genelinde göç tartışmalarını yeniden alevlendirerek İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i 22 AB ülkesinin hedefi haline getirdi. Finlandiya’dan Malta’ya kadar çok sayıda lider, yayımladıkları açık mektupta İspanya Yüksek Mahkemesi’nin deniz yoluyla gelen göçmenlerin derhal sınır dışı edilemeyeceğine yönelik kararını eleştirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Sanchez’i hedef alarak İspanya ile hava ve deniz sınır kontrollerini sıkılaştıracaklarını duyurdu. Sanchez ise suçlamaları reddederek İtalya’nın 2021’den bu yana İspanya’nın iki katı kadar göçmen kabul ettiğini hatırlattı ve Roma’yı AB hukukuna uymamakla suçladı.

Öte yandan, eski Frontex Genel Müdür Yardımcısı Gil Arias ve İspanyol yetkililer, on binlerce kişinin sınır çitlerine yığılmasında Fas yönetımının doğrudan veya dolaylı teşvikinin olduğunu öne sürdü.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, kitlesel geçişlerin önüne geçemeyen Rabat yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı. Suçlamalara tepki gösteren Faslı diplomatlar ise "Avrupa'nın polisi değiliz" açıklamasını yaparak sorumluluk kabul etmedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise dış sınırların fiziki bariyerlerle korunması çağrısını yeniledi.

MADRİD YÖNETİMİNDEN RESMİ CEUTA BİLANÇOSU

Diğer yandan İspanya hükümeti krizin son bilançosunu kamuoyuna açıkladı. Yapılan açıklamada, krizin başından bu yana Ceuta’ya toplam 72 bin göçmenin giriş yaptığı, bunlardan 70 bininin Fas ile yürütülen protokoller kapsamında hızlıca geri gönderildiği biligsi paylaşıldı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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