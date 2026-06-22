Ege Yapı, Bahçeşehir'de 2027 Aralık ayında ilk teslimlerin yapılacağı yeni konut projesi Bahçeada için ön talepleri toplama başladı. Sadece 499.000 TL peşinat ve esnek ödeme seçenekleriyle dikkat çeken proje, yüksek nitelikli ve erişilebilir konut ihtiyacına cevap vererek İstanbul'da ev sahibi olmayı yeniden mümkün kılıyor.

Gayrimenkul sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Ege Yapı, Bahçeşehir'de konumlanan Bahçeada projesiyle, günümüz koşullarında İstanbul'da erişilebilir konuta olan ihtiyacı karşılayacak bir proje geliştiriyor. Toplam 4 etapta geliştirilen ve 2.457 konut ile 15 ticari üniteden oluşan proje, 499.000 TL peşinat ve esnek ödeme kolaylığı ile hem oturum hem yatırım amacıyla alım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek oluşturuyor.

Stüdyo tipinden 3+1’e kadar uzanan daire seçenekleri sunan Bahçeada, hem yatırımcıların hem de son kullanıcıların beklentilerine cevap veriyor. Projede yer alan kompakt daireler yüksek kira getirisi potansiyeliyle dikkat çekerken, geniş daireler aileler için konforlu ve nitelikli bir hayat deneyimi vadediyor.

Ege Yapı’dan Bahçeşehir’de erişilebilir fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı: Bahçeada Projesi ön talepte

LOKASYON AVANTAJI VE GÜÇLÜ HAYAT ALTYAPISI BİR ARADA

TEM Otoyolu'nun yanı başındaki konumu ve toplu taşıma alternatiflerine erişim kolaylığıyla öne çıkan Bahçeada, şehir içi ulaşımı zahmetsiz hale getiriyor. Proje; çevresindeki okullar, hastaneler ve üniversiteler sayesinde hem haat hem yatırım açısından değerli bir lokasyonda konumlanıyor.

Zengin sosyal donatılarıyla dikkat çeken Bahçeada' da restoran ve kafe alanları, açık yüzme havuzları, fitness alanları, sosyal tesisler, kreş ve çocuk oyun alanları, aile sağlığı merkezi yer alıyor. Geniş peyzaj alanları ve planlı açık alan kurgusu, site hayatını daha konforlu ve keyifli hale getirirken, ticari üniteler günlük ihtiyaçların proje içinde karşılanmasını sağlıyor.

Ege Yapı’dan Bahçeşehir’de erişilebilir fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı: Bahçeada Projesi ön talepte

GÜNCEL DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN GÜVENLİ YAPI ANLAYIŞI

Bahçeada, yalnızca bugünün değil, geleceğin hayat standartlarını da gözeten bir yaklaşımla tasarlandı. Güneş panelleriyle desteklenen enerji çözümleri, yağmur suyu toplama sistemleri ve yüksek verimlilik sağlayan malzemelerle sürdürülebilir bir hayat hedefleniyor.

Güncel deprem yönetmeliklerine uygun olarak geliştirilen proje; zemin etütlerine dayalı mühendislik çözümleri, yüksek dayanımlı yapı sistemleri ve titiz uygulama süreçleriyle güvenli bir hayat sunuyor.

Yüksek nitelikli ve erişilebilir konutu güçlü lokasyon ve yüksek yatırım potansiyeliyle bir araya getiren Bahçeada, İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

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