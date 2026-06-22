2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın ikinci hafta maçları oynanırken gözler bu kez J Grubu'nda sahne alacak Arjantin ile Avusturya arasındaki karşılaşmaya çevrildi. İlk maçlarını kazanarak turnuvaya iyi başlayan iki ekip, grup liderliği yarışında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. Şimdi ise ''Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda?'' soruları gündemde.

Dünya futbolunun en başarılı milli takımlarından biri olan Arjantin, turnuvadaki ikinci sınavında Avusturya ile mücadele verecek. İlk hafta aldığı galibiyetle moral bulan Güney Amerika temsilcisi, grupta yoluna kayıpsız devam ederek son hafta öncesinde avantaj yakalama hedefinde. Son yıllarda Avrupa futbolunda yükselen performansıyla öne çıkan Avusturya da Dünya Kupası'nda mücadeleyi sürdürüyor. Peki, Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda?

Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası J Grubu

ARJANTİN-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?

Arjantin-Avusturya maçı 22 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı.

Arjantin-Avusturya maçı ne zaman, canlı yayın hangi kanalda? Dünya Kupası J Grubu

ARJANTİN-AVUSTURYA MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Arjantin ile Avusturya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Dünya Kupası heyecanını takip eden futbolseverler, mücadeleyi TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

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