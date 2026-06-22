ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla markalı bir araç kontrolden çıkarak bir eve girdi. Sürücü Michael Butler'ın, kaza sırasında otomatik sürüş destek sistemiyle seyir halinde olduğu belirtilirken, evin içinde bulunan bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Teksas'ta meydana gelen korkunç kazada, otonom sürüş destek sisteminin açık olduğu iddia edilen Tesla marka araç bir eve çarptı.

Harris County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre olay, Katy kentinde saat 20.00 sıralarında yaşandı. Sürücü Michael Butler'ın tek şeritte ilerlemediği ve aracın yoldan çıkarak yüksek hızla tuğla yapılı eve çarptığı bildirildi.

EVİN İÇİNDEKİ KADIN KURTARILAMADI

Çarpmanın etkisiyle evin içinde bulunan M. Avila ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından helikopterle hastaneye kaldırılan Avila, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOMATİK SÜRÜŞ DESTEĞİ FELAKETİ YAŞATTI

Yetkililer, kazada yaralanan Butler'ın alkollü olduğuna dair herhangi bir belirtiye rastlanmadığını belirtirken, kaza sırasında Tesla aracın otonom sürüş destek sisteminin açık olduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, olayın ardından henüz herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Yetkililer, kazanın tüm yönleriyle incelendiğini bildirdi.

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