Almanya Dışişleri Bakanlığı, maaş hesaplama sistemindeki hata nedeniyle yurt dışında görev yapan çalışanlarına yaklaşık bir yıl boyunca toplam 5 milyon euro (yaklaşık 266 milyon TL) fazla ödeme yapıldığını açıkladı. Bakanlık, hukuki engeller nedeniyle ödenen paraların geri alınamayabileceğini belirtirken, zararın sorumlusu olduğu değerlendirilen hizmet sağlayıcı şirkete karşı yasal işlem başlatılmasını değerlendiriyor.

Almanya’da yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerde ve çeşitli görev noktalarında çalışan federal personelin maaşlarında ciddi bir hesaplama hatası ortaya çıktı. Hata nedeniyle çalışanlara aylar boyunca olması gerekenden daha yüksek ücret ödenirken, federal bütçede milyonlarca euroluk zarar oluştu.

Maaş sistemindeki hata Almanyayı karıştırdı: Çalışanların hesaplarına yanlışlıkla milyonlar yatırıldı

EKSİ YERİNE ARTI KATSAYI UYGULANDI

Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanan ve Spiegel dergisi tarafından gündeme getirilen olayın, maaş hesaplamalarında kullanılan bir düzeltme katsayısındaki yanlışlıktan kaynaklandığı belirtildi. Yurt dışı maaşları, görev yapılan ülkelerdeki hayat maliyetleri dikkate alınarak belirlenirken, Berlin baz alınarak hesaplanan düzeltme faktörünün hatalı uygulanması ödemelerin yükselmesine neden oldu.

Normal şartlarda görev yapılan ülkelerde hayat maliyeti Berlin’e kıyasla daha düşükse maaşlara “eksi katsayı” uygulanması gerekirken, sistemde bu katsayıların yanlışlıkla “artı” olarak hesaplandığı tespit edildi.

Yaşanan olayda, Almanya’nın yurt dışındaki 220 temsilciliğinden 71’inde görev yapan personelin maaşlarının etkilendiği belirtildi. Söz konusu hata sonucunda toplam zararın yaklaşık 5 milyon euroya (yaklaşık 266 milyon TL) ulaştığı ifade edildi.

Maaş sistemindeki hata Almanyayı karıştırdı: Çalışanların hesaplarına yanlışlıkla milyonlar yatırıldı

Bakanlık, bir yıl boyunca fazla ödenen maaşların çalışanlardan geri talep edilmesinin hukuki açıdan mümkün olmadığını açıkladı. Yetkililer ise kamu zararının karşılanabilmesi için hatadan sorumlu hizmet sağlayıcı şirkete tazminat davası açılıp açılamayacağını değerlendiriyor.

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