Avrupa genelinde etkisini gösteren aşırı sıcak hava dalgası, ulaşım, eğitim ve günlük hayat üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Fransa, Belçika, İngiltere, Hollanda, İspanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, meteoroloji kurumlarından peş peşe alarm uyarıları geliyor. Avrupa’yı vuran sıcaklardan Türkiye’nin de nasibini alması beklenirken, uzmanlar bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşacağını belirtiyor.

Avrupa, yeni haftaya etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla girerken, birçok ülkede günlük hayat adeta felç oldu. Belçika’da tren seferleri iptal edilirken, Fransa’da yüzlerce okul kapatıldı. Uzmanlar, Afrika kökenli sıcak hava sisteminin önümüzdeki günlerde etkisini daha da artıracağını öngörüyor.

BELÇİKA’DA TREN SEFERLERİ İPTAL

Belçika’da sıcaklıkların bazı bölgelerde 35 dereceye yaklaşmasının beklendiği yeni sıcak hava dalgası nedeniyle ulusal demir yolu işletmecisi SNCB önlem aldı. Kurum, aşırı sıcakların trenlerde arıza riskini artırması ve eski vagonlarda güvenli işletme sınırlarının aşılabilmesi nedeniyle pazartesi ve salı günleri bazı yoğun saat tren seferlerini iptal edeceğini açıkladı.

Avrupa’yı vuran sıcak hava dalgası hayatı felç etti! Okullar kapandı, ulaşım iptal: Uzmanlardan kritik ‘Türkiye’ uyarısı

FRANSA’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Fransa’da ise sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıklar 40 dereceyi aşarken, bazı noktalarda termometreler 42 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar eğitim sistemini de etkiledi. Fransız yetkililer, yüzlerce okulun kapatılacağını, çok sayıda okulun ise ders saatlerini değiştireceğini duyurdu.

Avrupa’yı vuran sıcak hava dalgası hayatı felç etti! Okullar kapandı, ulaşım iptal: Uzmanlardan kritik ‘Türkiye’ uyarısı

İTALYA’YA SEKİZ KENTTE KIRMIZI ALARM

İtalya’da Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası nedeniyle sekiz kentte kırmızı alarm ilan edilirken, İspanya’nın özellikle güney kesimlerinde hayat adeta felç oldu. Hollanda’da sıcaklıkların tropikal seviyelere ulaşması beklenirken, İngiltere’de bazı bölgelerde sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE DE KAVRULACAK

Avrupa’daki olağanüstü hava koşulları Türkiye’yi de etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre ülke genelinde önümüzdeki günlerde yağışlar oldukça sınırlı kalacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması beklenirken, İç Ege’de de termometrelerin 35 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Avrupa’yı vuran sıcak hava dalgası hayatı felç etti! Okullar kapandı, ulaşım iptal: Uzmanlardan kritik ‘Türkiye’ uyarısı

‘DEVASA EJDERHA SICAKLARI’ YOLDA

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 1 ila 2 derece daha artacağını belirtirken, Hava Forum da Avrupa’yı etkisi altına alan “Devasa Ejderha Sıcakları” konusunda uyarıda bulundu.

Avrupa’yı vuran sıcak hava dalgası hayatı felç etti! Okullar kapandı, ulaşım iptal: Uzmanlardan kritik ‘Türkiye’ uyarısı

Avrupa’dan Türkiye’ye uzanan geniş bir coğrafyada etkili olan sıcak hava dalgası, ulaşım ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda önlemlerin artırılmasına neden oluyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmeye devam edeceğini belirterek özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunuyor.

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