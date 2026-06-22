BİM'in haziran ayının son haftasına özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, temizlik malzemelerinden kamp ekipmanlarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunda yeni hafta fırsatları belli oldu. 23, 24 ve 26 Haziran tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında elektronik cihazlar, küçük ev aletleri, mutfak ekipmanları ve yaz sezonuna yönelik kamp ürünleri öne çıkıyor.

Tam Otomatik Espresso Makinesi, LG Klima, Şarjlı Süpürge, Karnıyarık Tencere, Katlanır Çocuk Küveti, Buzluk Termos, Katlanır Piknik Sepeti, Aşure Tenceresi, Bluetooth Hoparlör ve Elektrikli Çocuk Scooter gibi öne çıkan ürünler tam liste belli oldu.

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİMe neler gelecek?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 HAZİRAN 2026

Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı - 279 TL

Bambu Kağıt Havlu 16'lı - 189 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml - 69 TL

Kedi Kumu 10 L - 165 TL

Kedi Püre Mama 85 g - 19 TL

Kedi Ödül Maması - 45 TL

Kedi Çorbası 48 g - 15 TL

Kedi Yaş Mama - 79 TL

Kısırlaştırılmış Kuru Kedi Maması 1 kg - 175 TL

Diş Fırçası - 55 TL

Diş Macunu 50 ml - 79 TL

Elektrikli Oda Kokusu Kit - 215 TL

Elektrikli Oda Kokusu Yedek - 145 TL

Oda Kokusu - 235 TL

Stick Up - 109 TL

Toz Deterjan 9 kg - 345 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L - 135 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 4 L - 229 TL

Yüzey Temizlik Havlusu - 79 TL

Jel Lavabo Açıcı 560 ml - 57,50 TL

Klasik Çamaşır Suyu 4 L - 119 TL

Çok Amaçlı Temizleyici 5 L - 99 TL

Halı Şampuanı - 75 TL

Kolonya 400 ml - 89 TL

Bebek Bezi Aylık Paket - 379 TL

Hijyenik Ped Gece Kotex - 139 TL

Islak Havlu 3x52'li - 69 TL

Body Mist 250 ml - 99 TL

Parfümlü Sprey Kolonya 100 ml - 59 TL

Duş Köpüğü 200 ml - 29,50 TL

Saç Köpüğü 200 ml - 79 TL

Saç Spreyi 200 ml - 79 TL

Fön Suyu 200 ml - 89 TL

Bebek Kolonyası 150 ml - 85 TL

Bebek Şampuanı 900 ml - 169 TL

Kolay Tarama Spreyi 200 ml - 149 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİMe neler gelecek?

Haribo Mega Mix Karışık Yumuşak Şeker 360,5 g - 129 TL

Kuvertür Çikolata 200 g - 99 TL

Yumuşak Kurabiye Çeşitleri 175 g - 89 TL

Şeker İlavesiz Yer Fıstığı Ezmesi 340 g - 69 TL

Enerji İçeceği 500 ml - 34 TL

Limonlu Tuzlu Maden Suyu 6x200 ml - 59,50 TL

Şeftali Aromalı Buzlu Çay 4x1 L - 175 TL

Gazlı İçecek Kola 2,5 L - 65 TL

Limonata 2 L - 69,50 TL

Karamelli Bisküvi 128 g - 39 TL

Gofret Çeşitleri 20 g - 5 TL

Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Top Gofret 40 g - 41,50 TL

Çikolata Kaplı Fındıklı Top Gofret 37,5 g - 54 TL

Protein Bar 40 g - 45 TL

Probiyotik Bar 35 g - 39 TL

Kuru Meyve Çeşitleri 15 g - 75 TL

Patates Cipsi 200 g - 50 TL

Mısır Çerezi 150 g - 32,50 TL

Mısır Çerezi 117 g - 42,50 TL

Mısır Cipsi 200 g - 33 TL

Jalapeno Zeytin Çeşnili Kraker 55 g - 16 TL

Mısır Cipsi 130 g - 45 TL

Mısır Cipsi 115 g - 45 TL

Süt Dilimi 4x28 g - 66 TL

Çilek ve Vanilya Aromalı Marshmallow 40x10 g - 149 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİMe neler gelecek?

Dana Kıyma 1000 g - 645 TL

%0,5 Yağlı Süt 1 L - 37,50 TL

Dana İnegöl Köfte 500 g - 359 TL

Çıtır Tavuk Burger 720 g - 249 TL

Hindi Uzun Sosis 430 g - 89 TL

Pesto Fesleğenli Krema 200 ml - 49,50 TL

%3 Yağlı Yoğurt 3000 g - 179 TL

%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g - 129 TL

Hindi Salam 1000 g - 149 TL

Piliç Salam 60 g - 14,50 TL

Macar Salam 2x50 g - 59 TL

Labne 3x180 g - 149 TL

Süzme Yoğurt 900 g - 129 TL

Ayran 2 L - 79 TL

Tereyağı 700 g - 399 TL

Probiyotik Yoğurt 4x100 g - 79,50 TL

Çilekli Milkshake 285 ml - 45 TL

Tulum Peyniri 400 g - 199 TL

Tava Peyniri 2x250 g - 129 TL

Cecil Peyniri 750 g - 299 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 399 TL

Milföy Hamuru 1 kg - 139 TL

Pizza Napoliten 445 g - 285 TL

Meyve Topları 170 g - 239 TL

Milka Stick 82 ml - 50 TL

Çilekli Süt 6x180 ml - 79,50 TL

Çikolatalı Süt 6x180 ml - 79,50 TL

%1,5 Yağlı Süt 6x200 ml - 79,50 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİMe neler gelecek?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 HAZİRAN 2026

Monster Abra A7 V16.2.11 Oyun Bilgisayarı - 63.900 TL

Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 Oyun Bilgisayarı - 50.990 TL

Monster Abra A5 V21.5.7 Oyun Bilgisayarı - 40.900 TL

xDrive Rüzgar Oyuncu Masası - 6.450 TL

xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu - 8.490 TL

xDrive 15'li Plus Oyuncu Koltuğu - 8.990 TL

Creality CR-Scan Ferret Pro 3D Tarayıcı - 20.990 TL

Creality Falcon A1 Lazer Gravür Cihazı - 29.990 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİMe neler gelecek?

26 HAZİRAN 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE

Philips EP3341/50 Tam Otomatik Espresso Makinesi - 16.990 TL

LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima - 29.990 TL

Fantom DU 2000 Kablolu Dikey Süpürge - 1.990 TL

Philips XB2122/10 Toz Torbasız Süpürge - 4.750 TL

Philips XC6452/10 Şarjlı Süpürge - 10.990 TL

Onvo OVTST06 Yeni Mekanik Tost Makinesi - 2.590 TL

Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi - 1.590 TL

House Pratik HP53 Dijital Mutfak Tartısı - 290 TL

Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası - 999 TL

Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası - 999 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİMe neler gelecek?

25 Parça Poşetli Piknik Seti - 229 TL

Katlanır Piknik Sepeti - 479 TL

Musluklu Piknik Termosu - 399 TL

Buzluk Termos 11 L - 659 TL

Buzluk Termos 60 L - 2.190 TL

Buz Aküsü - 25 TL

Çakmak 2'li - 59 TL

Kibrit 10'lu - 55 TL

Masa Örtüsü 10'lu - 39 TL

Közmatik / Tepsi - 109 TL

Pipetli Bardak - 35 TL

Kapaklı Hamur Leğeni - 129 TL

Mutfak Gereçleri - 75 TL

Melamin Oval Sunum Tepsisi - 99 TL

Melamin Ekmeklik - 89 TL

Melamin Kase - 75 TL

Melamin Dikdörtgen Çerezlik - 45 TL

Esnek Taşıma Çantası - 159 TL

Salata Kurutucusu - 139 TL

Desenli Meşrubat Bardağı - 65 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü - 29 TL

Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü - 39 TL

Limon Figürlü Pipet Seti - 129 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİMe neler gelecek?

Termo Piknik Çantası 25 L - 199 TL

Termo Piknik Çantası 15 L - 179 TL

Termo Piknik Çantası 8 L - 149 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 25 L - 399 TL

Valiz Organizer Seti 6'lı - 129 TL

Spor Çantası - 549 TL

Hasır Kol Çantası - 299 TL

Piknik Hasırı 120x180 cm - 249 TL

Piknik Hasırı 150x210 cm - 359 TL

Sandalye Minderi - 89 TL

Merserize Şapka - 149 TL

Kep - 89 TL

Bermuda Şapka - 89 TL

Dizüstü Biker Tayt - 99 TL

Erkek Şort - 299 TL

Kadın Pantolon - 259 TL

Pike Seti - 759 TL

Çocuk Tişört - 179 TL

Çocuk Deniz Şortu - 239 TL

Plaj Havlusu - 349 TL

Desenli Çocuk Bardağı - 49 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİMe neler gelecek?

Katlanabilir Masa ve Tabure Seti - 2.199 TL

Işıklı 3 Tekerlekli Scooter - 849 TL

Çocuk Plastik Salıncak - 629 TL

Oyuncak Motosiklet - 159 TL

Renkli Pelüş Kaplumbağa - 529 TL

Tepsili Çay Seti - 149 TL

Oyuncak Çeşitleri - 229 TL

Misket 40'lı - 129 TL

Pelüş Oyuncak - 279 TL

Topaç ve Uçan Pervane - 119 TL

Oyuncak Bebek - 199 TL

Figürlü Işıklı Org - 399 TL

Hayvan Figürleri - 319 TL

Çıkartmalı Aktivite Kitapları - 64 TL

Oyuncak Su Atıcısı - 119 TL

Kirli Sepetli Banyo Organizeri - 1.799 TL

Ekmeklikli Mutfak Dolabı - 1.499 TL

Kamp Sandalyesi - 349 TL

Çocuk Plaj Sandalyesi - 449 TL

Plaj Şemsiyesi - 949 TL

Çelik Termos 2 L - 829 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİMe neler gelecek?

Aşure Tenceresi - 849 TL

Karnıyarık Tencere - 479 TL

Derin Tencere - 599 TL

3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık - 139 TL

Soyacak - 159 TL

Çelik Sütlük - 199 TL

Oval Çelik Sunum Tepsisi - 65 TL

Espresso Fincan Takımı - 199 TL

Cam Kase 330 cc - 30 TL

Cam Kase 2150 cc - 149 TL

Cam Kupa Seti - 179 TL

Cam Latte Kupası - 169 TL

Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi - 219 TL

Leia Su Bardağı 3'lü - 119 TL

Leia Meşrubat Bardağı 3'lü - 129 TL

Saklama Kabı Seti 3'lü - 299 TL

Bambu Kapaklı Desenli Cam Saklama Kabı - 75 TL

Katlanır Çocuk Küveti - 599 TL

Katlanır Su Kovası - 229 TL

Katlanır Maşrapa - 85 TL

Katlanır Çamaşır Selesi - 349 TL

BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİMe neler gelecek?

JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör - 1.690 TL

Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter - 9.490 TL

Senna 32" Frameless HD Whale OS 10 QLED TV - 7.990 TL

Nokia 105 2023 Tuşlu Cep Telefonu - 1.990 TL

Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu - 8.290 TL

Polosmart Karaoke Mikrofon - 990 TL

Autoware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı - 2.250 TL

Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici - 1.190 TL

Prolone TWS Bluetooth Kulaklık - 549 TL

Havit Gaming Mouse - 790 TL

Havit Gaming Kulaklık - 1.490 TL

Havit Gaming Klavye - 890 TL

Sinek Kovarlı Tavan Vantilatörü - 690 TL

Ampul 15W - 49,50 TL

Filament Ampul 4W - 79 TL

Sivrisinek Kovar LED Ampul 9W - 79 TL

Sinek Kovucu Bileklik Saat - 290 T

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