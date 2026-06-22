BİM aktüel ürünler kataloğu yenilendi! 23-24-26 Haziran BİM'e neler gelecek?
BİM'in haziran ayının son haftasına özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, temizlik malzemelerinden kamp ekipmanlarına kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.
Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunda yeni hafta fırsatları belli oldu. 23, 24 ve 26 Haziran tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında elektronik cihazlar, küçük ev aletleri, mutfak ekipmanları ve yaz sezonuna yönelik kamp ürünleri öne çıkıyor.
Tam Otomatik Espresso Makinesi, LG Klima, Şarjlı Süpürge, Karnıyarık Tencere, Katlanır Çocuk Küveti, Buzluk Termos, Katlanır Piknik Sepeti, Aşure Tenceresi, Bluetooth Hoparlör ve Elektrikli Çocuk Scooter gibi öne çıkan ürünler tam liste belli oldu.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 HAZİRAN 2026
Bambu Tuvalet Kağıdı 40'lı - 279 TL
Bambu Kağıt Havlu 16'lı - 189 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml - 69 TL
Kedi Kumu 10 L - 165 TL
Kedi Püre Mama 85 g - 19 TL
Kedi Ödül Maması - 45 TL
Kedi Çorbası 48 g - 15 TL
Kedi Yaş Mama - 79 TL
Kısırlaştırılmış Kuru Kedi Maması 1 kg - 175 TL
Diş Fırçası - 55 TL
Diş Macunu 50 ml - 79 TL
Elektrikli Oda Kokusu Kit - 215 TL
Elektrikli Oda Kokusu Yedek - 145 TL
Oda Kokusu - 235 TL
Stick Up - 109 TL
Toz Deterjan 9 kg - 345 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L - 135 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 4 L - 229 TL
Yüzey Temizlik Havlusu - 79 TL
Jel Lavabo Açıcı 560 ml - 57,50 TL
Klasik Çamaşır Suyu 4 L - 119 TL
Çok Amaçlı Temizleyici 5 L - 99 TL
Halı Şampuanı - 75 TL
Kolonya 400 ml - 89 TL
Bebek Bezi Aylık Paket - 379 TL
Hijyenik Ped Gece Kotex - 139 TL
Islak Havlu 3x52'li - 69 TL
Body Mist 250 ml - 99 TL
Parfümlü Sprey Kolonya 100 ml - 59 TL
Duş Köpüğü 200 ml - 29,50 TL
Saç Köpüğü 200 ml - 79 TL
Saç Spreyi 200 ml - 79 TL
Fön Suyu 200 ml - 89 TL
Bebek Kolonyası 150 ml - 85 TL
Bebek Şampuanı 900 ml - 169 TL
Kolay Tarama Spreyi 200 ml - 149 TL
Haribo Mega Mix Karışık Yumuşak Şeker 360,5 g - 129 TL
Kuvertür Çikolata 200 g - 99 TL
Yumuşak Kurabiye Çeşitleri 175 g - 89 TL
Şeker İlavesiz Yer Fıstığı Ezmesi 340 g - 69 TL
Enerji İçeceği 500 ml - 34 TL
Limonlu Tuzlu Maden Suyu 6x200 ml - 59,50 TL
Şeftali Aromalı Buzlu Çay 4x1 L - 175 TL
Gazlı İçecek Kola 2,5 L - 65 TL
Limonata 2 L - 69,50 TL
Karamelli Bisküvi 128 g - 39 TL
Gofret Çeşitleri 20 g - 5 TL
Hindistan Cevizi Kaplamalı Bademli Top Gofret 40 g - 41,50 TL
Çikolata Kaplı Fındıklı Top Gofret 37,5 g - 54 TL
Protein Bar 40 g - 45 TL
Probiyotik Bar 35 g - 39 TL
Kuru Meyve Çeşitleri 15 g - 75 TL
Patates Cipsi 200 g - 50 TL
Mısır Çerezi 150 g - 32,50 TL
Mısır Çerezi 117 g - 42,50 TL
Mısır Cipsi 200 g - 33 TL
Jalapeno Zeytin Çeşnili Kraker 55 g - 16 TL
Mısır Cipsi 130 g - 45 TL
Mısır Cipsi 115 g - 45 TL
Süt Dilimi 4x28 g - 66 TL
Çilek ve Vanilya Aromalı Marshmallow 40x10 g - 149 TL
Dana Kıyma 1000 g - 645 TL
%0,5 Yağlı Süt 1 L - 37,50 TL
Dana İnegöl Köfte 500 g - 359 TL
Çıtır Tavuk Burger 720 g - 249 TL
Hindi Uzun Sosis 430 g - 89 TL
Pesto Fesleğenli Krema 200 ml - 49,50 TL
%3 Yağlı Yoğurt 3000 g - 179 TL
%0,6 Yağlı Yoğurt 3000 g - 129 TL
Hindi Salam 1000 g - 149 TL
Piliç Salam 60 g - 14,50 TL
Macar Salam 2x50 g - 59 TL
Labne 3x180 g - 149 TL
Süzme Yoğurt 900 g - 129 TL
Ayran 2 L - 79 TL
Tereyağı 700 g - 399 TL
Probiyotik Yoğurt 4x100 g - 79,50 TL
Çilekli Milkshake 285 ml - 45 TL
Tulum Peyniri 400 g - 199 TL
Tava Peyniri 2x250 g - 129 TL
Cecil Peyniri 750 g - 299 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g - 399 TL
Milföy Hamuru 1 kg - 139 TL
Pizza Napoliten 445 g - 285 TL
Meyve Topları 170 g - 239 TL
Milka Stick 82 ml - 50 TL
Çilekli Süt 6x180 ml - 79,50 TL
Çikolatalı Süt 6x180 ml - 79,50 TL
%1,5 Yağlı Süt 6x200 ml - 79,50 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 24 HAZİRAN 2026
Monster Abra A7 V16.2.11 Oyun Bilgisayarı - 63.900 TL
Monster Tulpar TD3 V1.2.3.3 Oyun Bilgisayarı - 50.990 TL
Monster Abra A5 V21.5.7 Oyun Bilgisayarı - 40.900 TL
xDrive Rüzgar Oyuncu Masası - 6.450 TL
xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu - 8.490 TL
xDrive 15'li Plus Oyuncu Koltuğu - 8.990 TL
Creality CR-Scan Ferret Pro 3D Tarayıcı - 20.990 TL
Creality Falcon A1 Lazer Gravür Cihazı - 29.990 TL
26 HAZİRAN 2026 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE
Philips EP3341/50 Tam Otomatik Espresso Makinesi - 16.990 TL
LG 12.000 BTU Dualcool Fit Klima - 29.990 TL
Fantom DU 2000 Kablolu Dikey Süpürge - 1.990 TL
Philips XB2122/10 Toz Torbasız Süpürge - 4.750 TL
Philips XC6452/10 Şarjlı Süpürge - 10.990 TL
Onvo OVTST06 Yeni Mekanik Tost Makinesi - 2.590 TL
Arzum Okka Minio Go Türk Kahvesi Makinesi - 1.590 TL
House Pratik HP53 Dijital Mutfak Tartısı - 290 TL
Oral-B Pro Clean Şarjlı Diş Fırçası - 999 TL
Oral-B Pro Çocuk Şarjlı Diş Fırçası - 999 TL
25 Parça Poşetli Piknik Seti - 229 TL
Katlanır Piknik Sepeti - 479 TL
Musluklu Piknik Termosu - 399 TL
Buzluk Termos 11 L - 659 TL
Buzluk Termos 60 L - 2.190 TL
Buz Aküsü - 25 TL
Çakmak 2'li - 59 TL
Kibrit 10'lu - 55 TL
Masa Örtüsü 10'lu - 39 TL
Közmatik / Tepsi - 109 TL
Pipetli Bardak - 35 TL
Kapaklı Hamur Leğeni - 129 TL
Mutfak Gereçleri - 75 TL
Melamin Oval Sunum Tepsisi - 99 TL
Melamin Ekmeklik - 89 TL
Melamin Kase - 75 TL
Melamin Dikdörtgen Çerezlik - 45 TL
Esnek Taşıma Çantası - 159 TL
Salata Kurutucusu - 139 TL
Desenli Meşrubat Bardağı - 65 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 450 ml 3'lü - 29 TL
Dikdörtgen Saklama Kabı 750 ml 3'lü - 39 TL
Limon Figürlü Pipet Seti - 129 TL
Termo Piknik Çantası 25 L - 199 TL
Termo Piknik Çantası 15 L - 179 TL
Termo Piknik Çantası 8 L - 149 TL
Termo İzolasyonlu Çanta 25 L - 399 TL
Valiz Organizer Seti 6'lı - 129 TL
Spor Çantası - 549 TL
Hasır Kol Çantası - 299 TL
Piknik Hasırı 120x180 cm - 249 TL
Piknik Hasırı 150x210 cm - 359 TL
Sandalye Minderi - 89 TL
Merserize Şapka - 149 TL
Kep - 89 TL
Bermuda Şapka - 89 TL
Dizüstü Biker Tayt - 99 TL
Erkek Şort - 299 TL
Kadın Pantolon - 259 TL
Pike Seti - 759 TL
Çocuk Tişört - 179 TL
Çocuk Deniz Şortu - 239 TL
Plaj Havlusu - 349 TL
Desenli Çocuk Bardağı - 49 TL
Katlanabilir Masa ve Tabure Seti - 2.199 TL
Işıklı 3 Tekerlekli Scooter - 849 TL
Çocuk Plastik Salıncak - 629 TL
Oyuncak Motosiklet - 159 TL
Renkli Pelüş Kaplumbağa - 529 TL
Tepsili Çay Seti - 149 TL
Oyuncak Çeşitleri - 229 TL
Misket 40'lı - 129 TL
Pelüş Oyuncak - 279 TL
Topaç ve Uçan Pervane - 119 TL
Oyuncak Bebek - 199 TL
Figürlü Işıklı Org - 399 TL
Hayvan Figürleri - 319 TL
Çıkartmalı Aktivite Kitapları - 64 TL
Oyuncak Su Atıcısı - 119 TL
Kirli Sepetli Banyo Organizeri - 1.799 TL
Ekmeklikli Mutfak Dolabı - 1.499 TL
Kamp Sandalyesi - 349 TL
Çocuk Plaj Sandalyesi - 449 TL
Plaj Şemsiyesi - 949 TL
Çelik Termos 2 L - 829 TL
Aşure Tenceresi - 849 TL
Karnıyarık Tencere - 479 TL
Derin Tencere - 599 TL
3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık - 139 TL
Soyacak - 159 TL
Çelik Sütlük - 199 TL
Oval Çelik Sunum Tepsisi - 65 TL
Espresso Fincan Takımı - 199 TL
Cam Kase 330 cc - 30 TL
Cam Kase 2150 cc - 149 TL
Cam Kupa Seti - 179 TL
Cam Latte Kupası - 169 TL
Dikdörtgen Kapaklı Fırın Tepsisi - 219 TL
Leia Su Bardağı 3'lü - 119 TL
Leia Meşrubat Bardağı 3'lü - 129 TL
Saklama Kabı Seti 3'lü - 299 TL
Bambu Kapaklı Desenli Cam Saklama Kabı - 75 TL
Katlanır Çocuk Küveti - 599 TL
Katlanır Su Kovası - 229 TL
Katlanır Maşrapa - 85 TL
Katlanır Çamaşır Selesi - 349 TL
JBL Go Essential 2 Bluetooth Hoparlör - 1.690 TL
Segway C2 Lite DE Elektrikli Çocuk Scooter - 9.490 TL
Senna 32" Frameless HD Whale OS 10 QLED TV - 7.990 TL
Nokia 105 2023 Tuşlu Cep Telefonu - 1.990 TL
Tecno Spark Go 2 Cep Telefonu - 8.290 TL
Polosmart Karaoke Mikrofon - 990 TL
Autoware Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı - 2.250 TL
Proware Yüksek Hızlı Hava Üfleyici - 1.190 TL
Prolone TWS Bluetooth Kulaklık - 549 TL
Havit Gaming Mouse - 790 TL
Havit Gaming Kulaklık - 1.490 TL
Havit Gaming Klavye - 890 TL
Sinek Kovarlı Tavan Vantilatörü - 690 TL
Ampul 15W - 49,50 TL
Filament Ampul 4W - 79 TL
Sivrisinek Kovar LED Ampul 9W - 79 TL
Sinek Kovucu Bileklik Saat - 290 T