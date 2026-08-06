4 yaşındaki Yunus'un ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında

Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü belirtilerek hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, çelişkili ifadeler üzerine anne, üvey baba ve ailenin üç ferdi daha "cinayet" şüphesiyle gözaltına alındı.

Olay, 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yakar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında

AİLENİN İFADESİ ALINDI

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı.

4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE 5 GÖZALTI

Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri, aile üyelerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak anne Zehra K., üvey baba Balı K., dede Mithat K., babaanne Aysel K. ve bir aile üyesini daha cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında

Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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