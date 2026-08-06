Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

4 yaşındaki Yunus'un ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Afyonkarahisar'da yüksekten düştüğü belirtilerek hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, çelişkili ifadeler üzerine anne, üvey baba ve ailenin üç ferdi daha "cinayet" şüphesiyle gözaltına alındı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Olay, 24 Ocak 2026'da merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşandı. Yunus Emre Yakar isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Zehra K. ve dedesi Mithat K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında
Başlık Resmi4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk burada yapılan müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yakar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında
Başlık Resmi4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında

AİLENİN İFADESİ ALINDI

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp ardından aile üyelerinin ifadelerini aldı. Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı.

4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında
Başlık Resmi4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE 5 GÖZALTI

Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri, aile üyelerinin çelişkili ifadelerinden yola çıkarak anne Zehra K., üvey baba Balı K., dede Mithat K., babaanne Aysel K. ve bir aile üyesini daha cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında
Başlık Resmi4 yaşındaki Yunusun ölümünde korkunç şüphe! Aileden 5 kişi gözaltında

Şahısların savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilecekleri bildirildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Geçen yıl don vurdu, bu yıl bebeği gibi bakıyor! Kilosu 150 lira
Geçen yıl don vurdu, bu yıl bebeği gibi bakıyor! Kilosu 150 lira
Kaydet
Sınır ötesinde tarihi imza atıldı: Komşu başkentte Türk üniversitesi kuruluyor, diplomalar tanınacak!
Sınır ötesinde tarihi imza atıldı: Komşu başkentte Türk üniversitesi kuruluyor, diplomalar tanınacak!
Kaydet
Konut ve araç finansmanında kişiye özel dönem! Ödeme planları bütçeye göre şekilleniyor
Konut ve araç finansmanında kişiye özel dönem! Ödeme planları bütçeye göre şekilleniyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.