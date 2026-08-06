Sınır ötesinde tarihi imza atıldı: Komşu başkentte Türk üniversitesi kuruluyor, diplomalar tanınacak!

Türkiye ile Suriye arasında yükseköğretim alanında yeni bir dönem başlıyor. YÖK ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı, Şam'da Suriye-Türkiye Üniversitesi kurulması amacıyla mutabakat zaptı imzaladı. Üniversitenin hukuki yapısından öğrenci kabul şartlarına kadar pek çok başlıkta ortak çalışma yürütülecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında, Suriye'nin başkenti Şam'da kurulması planlanan Suriye-Türkiye Üniversitesine ilişkin mutabakat zaptı ile yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanlarını kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre imza töreni öncesinde, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan El Halebi başkanlığındaki heyetler bir araya geldi.

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Görüşmede konuşan Özvar, Türkiye ile Suriye'nin ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarıyla birbirine bağlı iki dost ve kardeş ülke olduğunu belirterek, son dönemde yeniden ivme kazanan temasların yükseköğretim alanındaki iş birliğine de güçlü şekilde yansımasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Üniversiteler arasında kurulacak sağlam ve sürdürülebilir ortaklıkların, akademik dünyanın yanı sıra iki ülkenin geleceğine, bölgesel istikrara ve halklar arasındaki bağların güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Özvar; görüşmenin, yükseköğretim alanındaki iş birliğini kurumsal ve kalıcı bir zemine taşıyacağına inandığını dile getirdi.

Suriye'nin eğitim altyapısının güçlenmesi adına Türkiye'nin her türlü desteği vermeye devam edeceğini belirten Özvar, Türk üniversitelerinin Suriyeli mevkidaşlarıyla her türlü iş birliğine hazır olduğunu vurguladı.

Ortak lisans ve lisansüstü programların hayata geçirilmesi için birlikte çalışabileceklerini söyleyen Özvar; YÖK'ün teknik altyapı, dijitalleşme ve bilgi paylaşımı konularında da destek sunabileceğini kaydetti.

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mervan El Halebi ise Suriye'nin eğitim altyapısına verilen destek ve yürütülen iş birliklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, YÖK ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında belirli alanlarda ortak çalışma grupları kurulması konusu da ele alındı.

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İmzalanan mutabakat zaptında; Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel bağlar ile yükseköğretim, bilimsel araştırma, inovasyon ve akademik değişim alanlarında iş birliğini güçlendirme yönündeki ortak irade vurgulandı.

Mutabakat zaptına göre taraflar, Şam'da kurulması planlanan Suriye-Türkiye Üniversitesinin hukuki çerçevesi, yönetişim yapısı, akademik teşkilatlanması, öğrenci kabul usulleri, kalite güvencesi mekanizmaları ve idari düzenlemelerine ilişkin çalışmalarını sürdürecek. Üniversitenin kuruluşuna ilişkin hukuki ve kurumsal taslak belgeler hazırlanarak yetkili makamlara sunulacak. Kurulum süreci ise taraflar arasında yapılacak müteakip anlaşmalara ve her iki ülkedeki hukuki süreçlerin tamamlanmasına bağlı olacak.

Yükseköğretim ve bilimsel araştırma alanındaki iş birliği anlaşmasıyla iki ülkenin üniversiteleri ile araştırma kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Anlaşma kapsamında öngörülen başlıca adımlar:

Karşılıklı burs ve öğrenci kontenjanlarının tahsis edilmesi,

Akademik derece ve diplomaların tanınması,

Suriyeli öğrencilerin yatay geçişlerinin kolaylaştırılması,

İleri teknoloji odaklı eğitim programlarının geliştirilmesi,

Suriye üniversitelerinin dijital altyapısının desteklenmesi,

Akademisyen ve öğrenci değişimlerinin teşvik edilmesi,

Ortak bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi,

Ortak lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının açılması,

Kalite güvencesi ve akreditasyon alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi.

Anlaşmada ayrıca her yıl dönüşümlü olarak Türkiye-Suriye Üniversiteler Forumu düzenlenmesi, iki ülke üniversiteleri arasında "Kardeş (İkiz) Üniversite Programı" uygulanmasının değerlendirilmesi ve Şam'da kurulacak Suriye-Türkiye Üniversitesine yönelik çalışmaların eş güdümle yürütülmesi maddeleri yer alıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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