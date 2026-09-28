Vapur seferleri iptal mi sorusu İstanbul ve Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından araştırılıyor. 28 Eylül Pazartesi günü Şehir Hatları, İDO ve BUDO ile yolculuk yapacak vatandaşlar son dakika güncel sefer durumunu takip ederken bazı hatlarda iptal ve güzergah değişiklikleri duyuruldu.

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İstanbul'da yağış ve elverişsiz deniz koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. 28 Eylül Pazartesi sabahı özellikle İstanbul-Bursa ve Armutlu bağlantılı deniz otobüsü seferlerinde değişiklikler yaşanırken Şehir Hatları'ndaki son durum takip ediliyor. İDO ve BUDO'nun sabah saatlerinden itibaren yayımladığı duyurular nedeniyle yolcuların iskeleye gitmeden önce güncel sefer durumunu kontrol etmeleri önem taşıyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA?

28 Eylül Pazartesi günü deniz ulaşımında tüm vapur seferlerini kapsayan genel bir iptal kararı bulunmuyor ancak bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Şehir Hatları tarafından yapılan son bilgilendirmede Çengelköy-Kabataş Hattı'nın Kuzguncuk uğramasının elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle gün içinde güncel iptal seferleri duyurularının kontrol edilmesi öneriliyor.

Vapur seferleri iptal mi son dakika? 28 Eylül Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal seferler

İstanbul ile Bursa arasındaki deniz ulaşımında ise daha fazla iptal bulunuyor. İDO, 28 Eylül tarihli 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ile 09.05 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. BUDO'da da sabah ve öğle saatlerindeki Bursa, İstanbul ve Armutlu bağlantılı sekiz sefer programdan çıkarıldı.

28 EYLÜL İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Hava koşullarına bağlı olarak gün içerisinde yeni düzenlemelerin yapılabilme ihtimali bulunduğundan İDO yolcularının hareket saatinden önce seferlerini yeniden kontrol etmeleri gerekiyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi İDO'nun iptal ettiği seferler şu şekilde:

Vapur seferleri iptal mi son dakika? 28 Eylül Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal seferler

28 EYLÜL BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Hava koşullarına bağlı olarak gün içerisinde yeni düzenlemelerin yapılabilme ihtimali bulunduğundan BUDO yolcularının hareket saatinden önce seferlerini yeniden kontrol etmeleri gerekiyor.

Vapur seferleri iptal mi son dakika? 28 Eylül Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal seferler

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