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Yağışlı havada motosikletten düştü! Rahatlığı dikkat çekti

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Yağışlı havada motosikletten düştü! Rahatlığı dikkat çekti
Başlık ResmiYağışlı havada motosikletten düştü! Rahatlığı dikkat çekti

Bursa’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay sonrası sergilediği rahat tavırlar dikkat çekti.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi’nde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yola devrildi.

Yağışlı havada motosikletten düştü! Rahatlığı dikkat çekti
Başlık ResmiYağışlı havada motosikletten düştü! Rahatlığı dikkat çekti

YARALI AMA RAHAT

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde müdahale edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücünün rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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