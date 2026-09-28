Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu... Ünlü isimlerin aranjörü Cengiz Coşkuner yoğun bakımda

Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için geldiği Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalışmıştı.

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Türk müziğinin önemli isimlerinden 76 yaşındaki Cengiz Coşkuner, Datça'da tatil yaptığı sırada aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

Cengiz Coşkuner

ENTÜBE EDİLDİ

Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü bildirildi.

ÜNLÜ SANATÇILARLA ÇALIŞTI

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerini yapan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanınıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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