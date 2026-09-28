Ankara'da sağanak etkili oldu! Belediyeye tepki var

Ankara'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağış kent merkezinde etkili oldu. Keçiören ilçesinde kanalizasyon taşması sonucunda birçok apartmanın giriş katında bulunan daireleri su bastı. Vatandaşlar altyapı çalışmalarının aksamasından ve yetersizliğinden dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ankara'da saat 00.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kent merkezinde etkili oldu. Şiddetli yağışın etkisiyle çöpler yollara savurulurken, Keçiören ilçesi Çiçekli Mahallesi Gülgün Sokak'ta ise kanalizasyon suları apartmanlara taştı.

Apartmanların giriş katlarında bulunan dairelerin içerisi kanalizasyon suyuyla doldu. Vatandaşlar, kanalizasyon suyunu binalarından tahliye etmek için seferber oldu. Yoğun koku altında binalarını basan kirli suyu kendi imkanları ile temizlemeye çalışan mahalle sakinleri, altyapı çalışmalarının aksamasından ve yetersizliğinden dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Ankarada sağanak etkili oldu! Belediyeye tepki var

VATANDAŞ TEPKİLİ

Gülgün Sokak'ta ikamet eden Burak Adaçoğlu, ASKİ'nin çalışma anlayışını eleştirerek, "Gece saat 12.00'den beri evimizin içinde lağım suyu temizliyoruz. Ama seçim zamanı geldiği zaman, 'Biz buradayız. Sizin için çalışacağız. Sizin için geldik. Biz varız' diyorlar. Allah aşkına olmayın. ASKİ'den geldiler, suyu çektiler, 'Bizim işimiz bitti, biz gidiyoruz' dediler. 10 dakika sonra yağmur yine hızlandı, rögar yine doldu." dedi.

Ankarada sağanak etkili oldu! Belediyeye tepki var

"ALLAH AŞKINA VATANDAŞI BU KADAR MAĞDUR ETMEYİN"

Adaçoğlu sabah işe gitmesi gerektiğini belirterek, "Ben yine rögarı temizleyeceğim, yine yağmur yağacak, yine dolacak. Bize dediler ki, '15 dakikaya ihale alan firma gelecek, rögarı açacak'. Ne gelen var, ne giden var. Allah aşkına vatandaşı bu kadar mağdur etmeyin." ifadelerini kullandı.

Çevre sakini Gökhan Kaya ise yaklaşık 2 ay önce buradan daire satın aldığını, evinin tadilatını yeni yaptırdığını, su baskını dolayısıyla mağdur olduğunu söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala