Kayseri'de korkunç olay! Babasının kucağındayken başına kaya parçası düşen bebek öldü

Kayseri'de kayalık alanda yürüyen baba R.Ş.'nin kucağındayken kayadan kopan taş parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki K.Ş. hastanede hayatını kaybetti.

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Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'ta baba R.Ş., oğlu K.Ş.'yi (3) kucağına alarak, kayalık alanda yürümeye başladı.

Yürüyüş sırasında baba ve minik K.Ş.'nin üzerine kayalıklardan kopan taş parçaları düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri başından ağır yaralanan K.Ş.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Talihsiz bebek kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatına kaybetti. K.Ş.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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