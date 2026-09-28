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Ekonomi

Petrolün ateşi ‘dizel’i yaktı! Eylülde motorin yüzde 20 yükseldi

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Petrolün ateşi ‘dizel’i yaktı! Eylülde motorin yüzde 20 yükseldi
Başlık ResmiPetrolün ateşi ‘dizel’i yaktı! Eylülde motorin yüzde 20 yükseldi

Petrol yeni haftaya yükselişle başlarken, varil fiyatı vadeli işlemlerde TSİ 06:00 itibarıyla 106,3 dolardan fiyatlandı. ABD Başkanı Trump’ın, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik İran’ın son teklifini reddetmesinin ardından petrolde günlük prim ilk işlemlerde %1,75 civarında gerçekleşti. Öte yandan küresel dizel arzında günlük 1,1 milyon varillik kayıp yaşanırken, ürün marjlarındaki yüksek seyir eylül ayında da akaryakıta yansıdı.

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Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Petrol fiyatları yeni haftaya gergin başladı. Vadeli piyasalarda cuma günü 104,46 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 06:00 itibarıyla 105,80 dolardan işlem gördü. Böylece fiyatlarda cuma kapanışına göre yüzde 1 civarında yükseliş dikkat çekerken; Orta Doğu’daki belirsizliklerin devam etmesi, arz endişelerini piyasanın gündeminde tutuyor.

Petrolün ateşi ‘dizel’i yaktı! Eylülde motorin yüzde 20 yükseldi
Başlık ResmiPetrolün ateşi ‘dizel’i yaktı! Eylülde motorin yüzde 20 yükseldi

PETROL NEDEN YÜKSELDİ?

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik son teklifini reddetti. Bu gelişme, günlük petrol arzının 5’te 1’inin gerçekleştiği kritik su yolunun açılmasına ilişkin umutları zayıflattı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Washington’ın, şartları kabul etmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğini ve ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılabileceğini açıklamıştı.

TAHRAN’IN ŞARTLARI

İran’ın şartları arasında; ABD’nin operasyonlarını sona erdirmesi, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırılması, ekonomik yaptırımların hafifletilmesi ve İran’ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması bulunuyor. Bu arada Araghchi, İran’ın savaşa hazır olduğunu da belirterek, buna karşılık ülkesinin “barış için hiçbir fırsatı kaçırmamak” amacıyla diplomasi kanalını açık tuttuğunu bildirdi.

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KIZILDENİZ HATTI

Bölgede tansiyonu artıran bir başka gelişmede ise Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi oldu. Fırlatılan füze ve insansız hava araçlarının etkisiz hale getirildiği açıklandı. Hürmüz çevresindeki gerilimle birlikte Yemen ve Kızıldeniz hattındaki gelişmeler de petrolde arz güvenliği açısından yakından izleniyor.

‘DİZEL’DE ALARM

Bu arada küresel petrol piyasalarındaki kriz, dizel arzında tarihî kayba sebep oluyor. Denizlerdeki gemi hareketliliğini izleyen Kpler; Orta Doğu'dan dizel arzının Mart-Ağustos 2026 döneminde 750 bin varil ve Rusya'dan 361 bin varil azaldığını tahmin etti. Bu hesaplamalara göre Orta Doğu ve Rusya'nın dizel arzında, geçen yılın aynı dönemine göre günlük ortalama 1,1 milyon varillik kayıp yaşandı.

Petrolün ateşi ‘dizel’i yaktı! Eylülde motorin yüzde 20 yükseldi
Başlık ResmiPetrolün ateşi ‘dizel’i yaktı! Eylülde motorin yüzde 20 yükseldi

MOTORİN YÜZDE 20 ARTTI

Bu kayıp, dizel ürün marjlarının petrol fiyatlarına kıyasla daha yüksek seyretmesini beraberinde getirdi. Motorin fiyatlarına da eylül ayında bunun yansıması devam etti. İstanbul Avrupa yakasında ağustos ayını 77,46 TL’den tamamlayan motorinin litre fiyatı, 28 Eylül itibarıyla 93,46 TL’ye yükseldi. Böylece eylül ayında motorindeki fiyat artışı yüzde 20 civarında gerçekleşti.

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