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İstanbul'da okullar tatil mi? Yağışlı hava sonrası gündemde

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İstanbul'da okullar tatil mi? Yağışlı hava sonrası gündemde
Başlık Resmiİstanbulda okullar tatil mi? Yağışlı hava sonrası gündemde

İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı, kentte etkisini artıran yağışlı havanın ardından öğrenci ve velilerin gündemine geldi. AKOM'un kuvvetli sağanak uyarısı sonrası 28 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken gözler İstanbul Valiliğinden yapılacak açıklamalara çevrildi.

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İstanbul'da 27 Eylüll akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent genelinde tedbir çağrıları yapıldı. AKOM'un 27-30 Eylül tarihlerini kapsayan uyarısında özellikle pazar akşamından itibaren yağışların etkisini artırabileceği, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ve kuzey bölgeleri ile Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanabileceği belirtildi. Yağış uyarısının ardından 28 Eylül Pazartesi günü okulların durumuna ilişkin araştırmalar da hız kazandı.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

28 Eylül 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar açıklanmadı. İstanbul Valiliğinin güncel duyurularında kent genelinde eğitime ara verilmesine yönelik bir karar yer almıyor. Bu nedenle yeni bir resmi açıklama yapılmadığı sürece İstanbul'daki okullarda eğitim öğretimin normal program doğrultusunda devam edecek.

İstanbulda okullar tatil mi? Yağışlı hava sonrası gündemde
Başlık Resmiİstanbulda okullar tatil mi? Yağışlı hava sonrası gündemde

28 EYLÜL PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 28 Eylül Pazartesi normal eğitim öğretim devam ediyor. Birinci dönem 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başladı ve 22 Ocak 2027'ye kadar devam edecek. İlk ara tatil ise 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Bununla birlikte olumsuz hava koşulları, sel, fırtına veya ulaşımda ciddi aksamalar gibi durumlarda valilikler il ya da ilçe bazında eğitime ara verilmesi kararı alabiliyor. 28 Eylül sabahı itibarıyla İstanbul için böyle bir karar bulunmadığından okullar açık ve dersler normal düzeninde devam edecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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