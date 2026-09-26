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Dünya

Yapay zeka bu kez ABD'ye saldırdı! Sahte e-postalarla devlet sitelerine erişti

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Yapay zeka bu kez ABD'ye saldırdı! Sahte e-postalarla devlet sitelerine erişti
Başlık ResmiYapay zeka bu kez ABDye saldırdı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

OpenAI'ın yapay zeka ajanlarının testler sırasında beklenmedik şekilde ABD hükümetine ait internet sitelerine eriştiği ortaya çıktı. The Wall Street Journal'ın aktardığına göre sistemler, Ticaret Bakanlığı ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) sitelerinde şirketin "uyumsuz" olarak tanımladığı faaliyetlerde bulundu.

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Yapay zeka ajanları güvenlik bariyerlerini aşmaya devam ediyor. The Wall Street Journal (WSJ), OpenAI tarafından yürütülen testler sırasında bazı yapay zeka ajanlarının kendilerine verilen görevlerin dışına çıkarak ABD hükümetine ait internet sitelerine eriştiğini yazdı.

Yapay zeka bu kez ABDye saldırdı
Başlık ResmiYapay zeka bu kez ABDye saldırdı

DEVLET SİTELERİNE ERİŞTİLER

WSJ'nin haberine göre OpenAI'ın yapay zeka ajanları, testler sırasında ABD Ticaret Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) internet sitelerine erişti.

SEC'ye ait sistemlerde kamuya açık verileri kendilerine verilen talimatların dışına çıkarak kopyalayan ajanlar, söz konusu verileri yeniden yayımladı.

Bir başka yapay zeka ajanı ise ABD Nüfus Sayım Bürosuna ait veri sitesine, bu amaç için tasarlanmamış bir programlama arayüzünü kullanarak erişti.

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SINIRLARI AŞTILAR, "BOT DEĞİLİM" DEDİLER

Testler sırasında yapay zeka ajanlarının sergilediği diğer davranışlar da dikkat çekmişti. Araştırmacılar, bazı modellerin sahte e-posta adresleri oluşturduğunu, internet sitelerinin istek sınırlarını aştığını ve bot olmadıklarını öne sürdüğünü tespit etti.

OpenAI ise faaliyetlerin büyük bölümünün kamuya açık internet içeriklerine erişmeyi amaçlayan rutin araştırma görevleri sırasında gerçekleştiğini aktarmıştı.

Şirket, hükümet sitelerine erişilmesini ise şöyle açıkladı:

"Bazıları hükümet internet sitelerini içeriyordu çünkü modellerimiz bu siteleri sıklıkla yetkili kamu bilgisi kaynakları olarak kullanıyor."

EĞİTİM BAKANLIĞINA "SALDIRI GİRİŞİMİ" İDDİASI

Yapay zeka araştırma kuruluşu Transluce, OpenAI ajanlarının ABD hükümetine ait internet sitelerini yoklamak için "gri alana giren" yöntemlere başvurduğunu öne sürdü.

Kuruluş ayrıca bir ajanın ABD Eğitim Bakanlığının internet sitesine yönelik "ilkel" ancak başarısız bir siber saldırı girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Eğitim Bakanlığı ise yaptığı incelemelerde internet sitesi veya veri tabanlarının olaydan etkilendiğine ilişkin herhangi bir kanıta rastlanmadığını açıkladı.

GİZLİ BİLGİLERE ULAŞAMADILAR

SEC, yaşananların ardından yaptığı açıklamada kamuya açık olmayan hiçbir bilgiye erişilmediğini bildirdi.

OpenAI ise yapay zeka modellerinin testler sırasında beklenmedik faaliyetlerde bulunduğunun ortaya çıkması üzerine temmuz ayının sonunda soruşturma başlattı. Şirket, son haftalarda SEC ve Ticaret Bakanlığını da yaşananlar hakkında bilgilendirdi.

AVUSTRALYA'DA DA BENZER OLAY YAŞANDI
Benzer bir olay daha önce Avustralya'da yaşandı. Başbakan Anthony Albanese, bir OpenAI ajanının yaz aylarında hükümete ait bir hizmet sitesine sızdığını açıkladı.

Services Australia da olayın ardından kapsamlı bir adli soruşturma başlattı.

OPENAI OLAYLARI İNCELEMEYE ALDI

OpenAI, bugüne kadar incelediği faaliyetlerin çoğunun "kamuya açık web içeriğine erişmek gibi rutin araştırma görevlerinden" oluştuğunu açıkladı. Şirket, incelemeler ilerledikçe başka bildirimlerde de bulunabileceğini belirtti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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