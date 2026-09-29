Uzmanlar uyarıyor! Hukuki check-up tazminattan kurtarıyor

Şirketlerde hukuki risklerle mücadele artık davalar başladıktan sonra değil, problem ortaya çıkmadan önce başlıyor. Eksik belgeler, yıllar önce hazırlanmış ve güncellenmemiş sözleşmeler ile yeni çalışma modellerine ilişkin hukuki boşluklar işverenleri yüksek tazminat ve dava maliyetleriyle karşı karşıya bırakabiliyor. Uzmanlar, şirketlerin düzenli olarak gerçekleştireceği “hukuki check-up” ile bu risklerin önceden tespit edilerek önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor.

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İş sözleşmelerindeki görünmez risklere dikkat çeken Kurt Gürler Partners Ortağı Avukat Özlem Kurt, “Doğru zamanlama, doğru dokümantasyon ve uyarı mekanizmaları işletilmediğinde iş davalarında kaybetmek kaçınılmaz oluyor. Aslında iş davası mahkemede değil, çalışırken kazanılır” dedi.

Hukuki check-up uygulayan işletmelerde somut iyileşmeler elde edildiğini belirten Kurt, ortalama 1.000 çalışanı olan standart bir şirkette yılda yaklaşık 100 iş davası yaşanabildiğine işaret etti. Önleyici hukuk sistemlerinin kurulması durumunda bir yıl içerisinde dava süreçlerinde ortalama yüzde 30 oranında iyileşme sağlandığını ifade eden Kurt, şöyle devam etti:

Yüzde 30 iyileşme; ciddi bir mahkeme masrafının, kaynak israfının ve en önemlisi haksız kıdem/ihbar tazminatlarının ödenmesinin önüne geçilmesi demektir. Şirketlerin en büyük derdi, riski gerçekleşmeden önce ölçmek ve bütçelemektir. Gelecekteki dava risklerini bugünden öngörüp engellemek, işletmeye büyük bir finansal ve itibari avantaj sağlar.

Özlem Kurt

Dengeli bir hukuki altyapının işçi haklarını da güvenceye aldığını dile getiren Kurt, “Şirket içi yönetmelikler, yapay zekâ ve teknoloji kullanım kuralları ile objektif performans kriterleri netleştirildiğinde, iyi niyetli çalışanların hakkı da korunmuş oluyor. Bu sistem içerisinde korunmayan tek taraf; kötü niyetli çalışan veya kötü niyetli işverendir” diye konuştu. Hukuki check-up hizmetinin yalnızca iş hukuku ile sınırlı kalmadığını belirten Kurt; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), veri yönetişimi, siber güvenlik altyapıları, ticari sırlar ve şirketler hukukunu kapsayan genel kurullar ile ortaklık sözleşmelerinde de önleyici denetimlerin yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

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İŞLETMELERİ BEKLEYEN RİSKLER

- Eksik özlük dosyaları ve hatalı disiplin süreçleri, iş davalarında yüksek kıdem ve ihbar tazminatları ile mahkeme masraflarına yol açabiliyor.

- Hibrit çalışma ve yapay zekâ kullanımı gibi yeni çalışma şartlarına uyarlanmayan eski sözleşmeler, şirketlerde önemli hukuki boşluklar oluşturuyor.

- Sürekli davalarla gündeme gelen şirketler çalışanlar ve kamuoyu nezdinde itibar ve güven kaybı yaşayabiliyor.

- Çalışan hataları veya yetersiz teknik altyapı sebebiyle yaşanan veri sızıntıları, marka değerini zedelerken yüksek idari para cezalarıyla sonuçlanabiliyor.

- Ortaklık yapısı ve genel kurul süreçlerinin usulüne uygun yürütülmemesi, kriz dönemlerinde şirket yönetiminde ciddi problemlere yol açabiliyor.

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