Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Uzmanlar uyarıyor! Hukuki check-up tazminattan kurtarıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Uzmanlar uyarıyor! Hukuki check-up tazminattan kurtarıyor
Başlık ResmiUzmanlar uyarıyor! Hukuki check-up tazminattan kurtarıyor

Şirketlerde hukuki risklerle mücadele artık davalar başladıktan sonra değil, problem ortaya çıkmadan önce başlıyor. Eksik belgeler, yıllar önce hazırlanmış ve güncellenmemiş sözleşmeler ile yeni çalışma modellerine ilişkin hukuki boşluklar işverenleri yüksek tazminat ve dava maliyetleriyle karşı karşıya bırakabiliyor. Uzmanlar, şirketlerin düzenli olarak gerçekleştireceği “hukuki check-up” ile bu risklerin önceden tespit edilerek önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtiyor.

Kaydet
|
Ömer Temür
ÖMER TEMÜR

İş sözleşmelerindeki görünmez risklere dikkat çeken Kurt Gürler Partners Ortağı Avukat Özlem Kurt, “Doğru zamanlama, doğru dokümantasyon ve uyarı mekanizmaları işletilmediğinde iş davalarında kaybetmek kaçınılmaz oluyor. Aslında iş davası mahkemede değil, çalışırken kazanılır” dedi.

Hukuki check-up uygulayan işletmelerde somut iyileşmeler elde edildiğini belirten Kurt, ortalama 1.000 çalışanı olan standart bir şirkette yılda yaklaşık 100 iş davası yaşanabildiğine işaret etti. Önleyici hukuk sistemlerinin kurulması durumunda bir yıl içerisinde dava süreçlerinde ortalama yüzde 30 oranında iyileşme sağlandığını ifade eden Kurt, şöyle devam etti:

Yüzde 30 iyileşme; ciddi bir mahkeme masrafının, kaynak israfının ve en önemlisi haksız kıdem/ihbar tazminatlarının ödenmesinin önüne geçilmesi demektir. Şirketlerin en büyük derdi, riski gerçekleşmeden önce ölçmek ve bütçelemektir. Gelecekteki dava risklerini bugünden öngörüp engellemek, işletmeye büyük bir finansal ve itibari avantaj sağlar.

Özlem Kurt
Başlık ResmiÖzlem Kurt

Dengeli bir hukuki altyapının işçi haklarını da güvenceye aldığını dile getiren Kurt, “Şirket içi yönetmelikler, yapay zekâ ve teknoloji kullanım kuralları ile objektif performans kriterleri netleştirildiğinde, iyi niyetli çalışanların hakkı da korunmuş oluyor. Bu sistem içerisinde korunmayan tek taraf; kötü niyetli çalışan veya kötü niyetli işverendir” diye konuştu. Hukuki check-up hizmetinin yalnızca iş hukuku ile sınırlı kalmadığını belirten Kurt; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), veri yönetişimi, siber güvenlik altyapıları, ticari sırlar ve şirketler hukukunu kapsayan genel kurullar ile ortaklık sözleşmelerinde de önleyici denetimlerin yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

ÖNERİLEN HABERLER
İşletmeler yapay zekâyı çok sevdi! Türkiye en hızlı büyüyen pazarlar arasında
EKONOMİ

İşletmeler yapay zekâyı çok sevdi! Türkiye en hızlı büyüyen pazarlar arasında

İŞLETMELERİ BEKLEYEN RİSKLER

- Eksik özlük dosyaları ve hatalı disiplin süreçleri, iş davalarında yüksek kıdem ve ihbar tazminatları ile mahkeme masraflarına yol açabiliyor.

- Hibrit çalışma ve yapay zekâ kullanımı gibi yeni çalışma şartlarına uyarlanmayan eski sözleşmeler, şirketlerde önemli hukuki boşluklar oluşturuyor.

- Sürekli davalarla gündeme gelen şirketler çalışanlar ve kamuoyu nezdinde itibar ve güven kaybı yaşayabiliyor.

- Çalışan hataları veya yetersiz teknik altyapı sebebiyle yaşanan veri sızıntıları, marka değerini zedelerken yüksek idari para cezalarıyla sonuçlanabiliyor.

- Ortaklık yapısı ve genel kurul süreçlerinin usulüne uygun yürütülmemesi, kriz dönemlerinde şirket yönetiminde ciddi problemlere yol açabiliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
MİLLİLERİN KÂBUS GECESİ
İtalya'ya farklı kaybettik, 2'de 0 çektik
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme
SPK'DAN YENİ HAMLE
SPK'DAN YENİ HAMLE
Fon soruşturmasında 37 kişiye suç duyurusu
FON KRİZİNE NET MESAJ
FON KRİZİNE NET MESAJ
'Milletin malına el uzatan karşısında bizi bulur'
GENLE DE OYNAYACAK
GENLE DE OYNAYACAK
Yapay zekâ kısırlığa da çare oluyor!
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
ASENSIO SAHNEYE ÇIKIYOR
İsmail Kartal'ın planı ortaya çıktı
"KÖŞEYE SIKIŞIYORUZ"
Türkiye'nin hamlesi İsrail'i alarma geçirdi
29 GÜNDE 8 MAÇ!
29 GÜNDE 8 MAÇ!
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
İKİ ÖLÜMDE DİKKAT ÇEKEN DETAY
Doktor Tamer soruşturmanın kilit ismiydi
"YUHALANMAYI HAK ETTİK"
Vincenzo Montella'dan istifa cevabı
ŞAŞIRTAN SONUÇ!
ŞAŞIRTAN SONUÇ!
Filtre kahve mi, Türk kahvesi mi daha sağlıklı?
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
SİNCAR'DA DEVLETİN DÖNÜŞÜ
Terörsüz Türkiye'den Terörsüz Bölge'ye
SAHİLDE GİZEMLİ KÖPÜK
SAHİLDE GİZEMLİ KÖPÜK
Ekipler numune aldı, ilk sonuç çıktı
"HERKES 'NEDEN?' DİYE SORUYOR"
Ömer Rıza'dan Salah ve Trossard sözleri
TRUMP'TAN İRAN'A ŞARTLI TEKLİF
TRUMP'TAN İRAN'A ŞARTLI TEKLİF
Yaptırımları hafifletmek için tek bir talebi var
EYÜPSULTAN'DA SİLAH SESLERİ!
EYÜPSULTAN'DA SİLAH SESLERİ!
Namazda kavga çıktı, ortalık karıştı
HATASINI KABUL ETTİ!
HATASINI KABUL ETTİ!
Yapay zeka ajanı 48 bin dosyayı sildi
"ASLA TEKRARLANMAYACAK"
Hamaney'den ABD ve İsrail'e meydan okuma
YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ!
YUNAN BAKAN İTİRAF ETTİ!
"Türkiye kuşkusuz bölgenin güçlü ülkesi"
YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ
YOLCULAR UÇAKTAN İNDİRİLDİ
İstanbul Havalimanı'nda şoke eden haciz
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Kalp yetersizliği gençleri de vuruyor
Kalp krizi genç yaşlara indi!
Kaydet
830 milyarlık cezanın eşiğinden döndü! ABD'den Apple'a 280 milyar lira patent cezası
ABD'den Apple'a 280 milyar lira patent cezası!
Kaydet
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür: 29 günde 8 maç!
Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür: 29 günde 8 maç!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.