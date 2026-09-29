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Sağlık

Kalp yetersizliği gençleri de vuruyor

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Kalp yetersizliği gençleri de vuruyor
Başlık ResmiKalp yetersizliği gençleri de vuruyor

Kalp yetersizliğinin yalnızca ileri yaşlarda görülen bir hastalık olmadığına dikkat çeken Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Uzmanı Dr. Habibe Kafes, gençlerde de kalp yetersizliği görülebildiğini belirterek, “Genç olmak bu hastalıktan muafiyet getirmiyor” uyarısında bulundu.

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Esma Altın
ESMA ALTIN

Uzman doktor, özellikle sigara, hareketsiz hayat, obezite, yüksek tansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, stres ve genetik yatkınlığın kalp sağlığı açısından önemli riskler oluşturduğunu söyledi. Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp yetersizliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kafes, hastalığın çocukluk çağından itibaren her yaşta görülebileceğini, ancak nedenlerin yaş gruplarına göre değiştiğini ifade etti. Kalp yetersizliğinin görülme sıklığının orta ve ileri yaşlarda arttığını belirten Kafes, 50 yaşından sonra sıklığın yükseldiğini, 65 yaşından sonra ise daha belirgin hale geldiğini kaydetti.

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“GENÇLİĞİNİZE GÜVENMEYİN”

Gençlerde görülen kalp yetersizliğinin altında genetik faktörlerin yanı sıra doğum sonrası gelişen durumlar ve geçirilmiş enfeksiyonların bulunabileceğini belirten Habibe Kafes, gençlerin dijitalleşmeyle birlikte daha hareketsiz bir hayat sürmesinin kalp-damar sağlığı açısından dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Son yıllarda genç yaşlarda kalp krizi vakalarının gündeme geldiğine işaret eden Kafes, hastaneye ulaşmadan gerçekleşen bazı ani ölümlerin kalp krizi olarak değerlendirilebildiğini ancak bunların bir bölümünün ritim bozukluklarına bağlı olabileceğini kaydetti. Kalp sağlığının korunması için gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Kafes, paketli, işlenmiş ve rafine gıdalardan uzak durulmasını, fiziksel aktivitenin artırılmasını, sigara kullanılmamasını, yeterli uyku alınmasını ve stresin yönetilmesini önerdi. Kafes, “Gençliğimize güvenmeyelim. Kalp hastalıkları yalnızca ileri yaşlarda ortaya çıkmıyor” mesajı verdi. Gençler arasında tüketimi yaygınlaşan enerji içeceklerine de değinen Kafes, bu ürünlerin ritim bozukluklarına yol açabileceğini, yüksek miktarda tüketim ve başka uyarıcı maddelerle birlikte kullanımın riski artırabileceğine dikkat çekti.

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RUTİNLERDEKİ DEĞİŞİM UYARI OLABİLİR

Kalp yetersizliğinin belirtilerinin her zaman belirgin olmayabileceğini kaydeden Habibe Kafes, günlük hayatta ortaya çıkan değişikliklerin uyarı niteliğinde olabileceğini dile getirdi. Kafes, özellikle daha önce rahat çıkılan merdivenlerde artık sık sık dinlenme ihtiyacı duyulması, çabuk yorulma, nefes darlığı, gece nefes darlığıyla uyanma, daha yüksek yastıkla yatma ihtiyacı, kuru öksürük, bacaklarda şişlik ve ödem gibi belirtilerin kalp yetersizliğinin habercisi olabileceğini kaydetti.

ÖMÜR BOYU SÜREN TEDAVİ

Kalp yetersizliğinde tedavinin çoğu hasta için uzun süreli, hatta ömür boyu devam ettiğini belirten Kafes, “İlacı bıraktığınız an hastalık ilerlemeye başlayabilir” uyarısında bulundu. Kalp sağlığının korunmasında beslenmenin önemini vurgulayan Habibe Kafes, Akdeniz tipi beslenmenin kalp-damar sağlığı açısından koruyucu yaklaşımlardan biri olduğunu bildirdi. Kalp yetersizliği bulunan hastalarda da fiziksel aktivitenin önem taşıdığını belirten Kafes, gerekli hastaların kardiyopulmoner (kalp ve akciğer sistemi) rehabilitasyon programlarına yönlendirildiğini ifade etti.

Sevim Çalışkan (solda) Habibe Kafes (sağda)
Başlık ResmiSevim Çalışkan (solda) Habibe Kafes (sağda)

DOĞUM SONRASI YORGUNLUK SANDI, KALP YETERSİZLİĞİ ÇIKTI

Kafes'in takip ettiği hastalardan 40 yaşındaki Sevim Çalışkan'ın hikâyesi de kalp yetersizliğinin genç yaşlarda ve doğum sonrasında ortaya çıkabileceğini gösterdi. Çalışkan, rahatsızlığının 6 yıl önce yaptığı doğumdan sonra başladığını, ilk dönemde yaşadığı şikâyetleri doğum yorgunluğuna bağladığını ancak zamanla vücudunda ödem, düz yatamama, öksürük ve ciddi yorgunluk ortaya çıktığını belirterek, “İki adım atamaz hale gelmiştim” dedi. Hastaneye başvurduğunda ileri evrede kalp yetersizliği tanısı aldığını aktaran Çalışkan, kendisini iyi hissettiği dönemde ilaçlarını düzensiz kullandığını, bunun ardından şikâyetlerinin yeniden ortaya çıktığını ifade etti. Daha sonra uygulanan tedavilere ek olarak kalp pili takılan Çalışkan, bu sürecin ardından günlük yaşamının büyük ölçüde değiştiğini kaydederek, “Yeniden doğmuş gibi oldum. Artık çocuğuma kendim bakabiliyorum, nefes alabiliyorum” diye konuştu. Kafes ise doğum sonrasında genç kadınlarda da kalp yetersizliği gelişebildiğini, düşük oranda görülmesine rağmen hangi hastada ortaya çıkacağının her zaman önceden belirlenemediğini ifade etti.

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