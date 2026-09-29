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Spor

Roberto Mancini: "Her şeyi planladığımız gibi yaptılar"

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Roberto Mancini:
Başlık ResmiRoberto Mancini: Her şeyi planladığımız gibi yaptılar

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Uluslar A Ligi ikinci haftasında A Milli Takımı'nı 4 golle mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Türkiye'yi deplasmanda 4-1 mağlup eden İtalya'nın Teknik Direktörü Roberto Mancini, güzel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

"OYUNCULARIM HER ŞEYİ PLANLADIĞIMIZ GİBİ YAPTI"

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Roberto Mancini, "Oyuncularım her şeyi planladığımız gibi yaptı, çok iyi bir performans sergiledik ve galip geldik. İlk 60 dakikadan çok memnunum. 60'tan sonra oyun biraz değişti ama istediğimizi elde ettik, çok mutluyum. Kayode ve Fagioli de çok iyi oynadılar." dedi.

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"MAÇIN BAŞINDAN İTİBAREN İYİ OYNADIK"

Maçın son dakikasına kadar oyuncularının ve kendisinin konsantrasyonlarını kaybetmediklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Bugün 4-1 olsa da skor değişebilir, bu nedenle maç boyu tüm konsatrasyonumuzu korumalıydık ve bunu başardık. Biz her zaman İtalya formasına yakışan futbolu oynamaya çalışıyoruz. Belçika maçından sonra üzüldük ama sonrasında Türkiye'ye karşı iyi reaksiyon gösterdik. Maçın başından itibaren iyi bir oyun ortaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK FUTBOLUNUN GELİŞTİRDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Oyuncularının golleri çalıştıkları şekilde bulduğunu aktaran Mancini, şunları kaydetti:

"Çok fazla genç oyuncumuz var, onlar için de bu maçı kazanmak çok önemliydi ama tabii ki bir maçla hiçbir şey değişmiyor. Her şey hazırlandığımız gibi gitti, planlarımız çok iyi işledi. Bundan dolayı çok mutluyuz. Türk futbolunun da her geçen yıl kendini geliştirdiğini görüyorum. Bugün biz çok iyi oynadık, karşımızda çok iyi bir Türkiye vardı, çok iyi de bir teknik direktörleri var. Bugünkü skorun bizim iyi oyunumuzdan kaynaklandığını söyleyebilirim."

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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