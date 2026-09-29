Muğla’da aile hekimi F.K. mesai çıkışı aracına bindiği sırada saldırıya uğradı. F.K.’nın şikayeti sonrasında saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir Aile Sağlık Merkezi önünde korku dolu anlar yaşandı. Yerkesik 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi F.K, iş çıkışında aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Muğla’da aile hekimine saldırı! 2 şüpheli gözaltında, inceleme başlatıldı

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Aile hekimi saldırı sonrasında yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.K, tedaviye alındı, F.K. 2 şüpheliden şikayetçi oldu.

Muğla’da aile hekimine saldırı! 2 şüpheli gözaltında, inceleme başlatıldı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğünce olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Muğla Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIMuğla

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