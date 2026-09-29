HMGS sonuçları, 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ardından adayların gündemine yerleşti. 2026-HMGS/2 oturumuna katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve ÖSYM sonuç sorgulama ekranını araştırıyor.

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ÖSYM tarafından uygulanan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu 27 Eylül'de tamamlandı. Sınavın ardından Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açılırken sonuç tarihi için de resmi takvim geçerliliğini koruyor. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan tarihe göre Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ikinci uygulamasına katılan adaylar sonuçlarını 22 Ekim'den itibaren öğrenebilecek.

Sonuçlar açıklandığında adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM sonuç ekranında adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı veya başarısız bilgisi yer alacak. HMGS'de 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılıyor.

HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? HMGS/2 sonuç tarihi belli oldu

HMGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

HMGS/2 sonuçları ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden sorgulanacak. Adayların sonuç ekranına giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanması gerekiyor. Sonuçların açıklanmasının ardından bireysel sınav bilgilerine sonuc.osym.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.

HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? HMGS/2 sonuç tarihi belli oldu

2026-HMGS/2 SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

2026-HMGS/2'nin Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı sınavın ardından erişime açıldı. Kamuoyuna soruların yüzde 10'luk bölümü yayımlanırken sınava katılan adaylar soru kitapçığının tamamını belirlenen süre içerisinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden inceleyebiliyor.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 27 Eylül 2026 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 7 Ekim 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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