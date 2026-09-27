2026-HMGS/2 soruları ve cevap anahtarı, 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın ardından adayların erişimine açıldı. ÖSYM, 2026-HMGS/2 ile 2026-İYÖS Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'luk bölümünü yayımlarken, sınava katılan adaylara soruların tamamını Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleme imkanı tanındı.

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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın 2026 yılındaki ikinci uygulaması 27 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başladı. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarını bekleyen adaylar için ÖSYM'den güncel duyuru geldi. Adaylar hem kamuoyuna açılan yüzde 10'luk bölümü hem de kendi sınavlarına ait soruların tamamını belirlenen süre içerisinde inceleyebilecek.

2026-HMGS/2 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

2026-HMGS/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. ÖSYM tarafından 27 Eylül 2026 tarihinde yapılan duyuruyla 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı'nın Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının yüzde 10'luk bölümü erişime açıldı.

2026-HMGS/2 soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı? (Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı)

Sınava başvuran adaylar ise Temel Soru Kitapçığı diziliminde yer alan sınav sorularının tamamını 27 Eylül 2026 saat 13.40'tan itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek. Soruların tamamına erişim süresi 10 gün olacak ve görüntüleme işlemi 7 Ekim 2026 saat 23.59'da sona erecek.

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