ABD'nin başkenti Washington'da, bir F-35 tipi savaş uçağının Beyaz Saray çevresinde bir süre havada beklediği görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler merak konusu haline gelirken, uçuşun kapsamında ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray'a yakın bölgedeki Jefferson anıt mezarının önünde ilginç dakikalar yaşandı. Başkent Washington'da görülen F-35 Lightning II uçağı, bir süre "havada asılı" konumda bekledi. Söz konusu anlara ilişkin kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak merak konusu oldu.

Beyaz Saray yakınlarında gizemli bekleyiş! F-35 dakikalarca havada asılı kaldı

DAKİKALARCA HAVADA BEKLEDİ

Başkentin "National Mall" diye bilinen alandaki su rezervuarının üzerinde oldukça alçak bir noktada hareketsiz duran uçakla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı noktada durarak kendi etrafında daire çizen uçağın motorlarının oluşturduğu rüzgarın etkisiyle rezervuar suyunun üzerinde haleler oluştu.

Beyaz Saray yakınlarında gizemli bekleyiş! F-35 dakikalarca havada asılı kaldı

11 Eylül saldırılarından sonra uçuşa yasak bölge ilan edilen başkent semalarında bir F-35 uçağının hangi amaçla bulunduğu konusu, bazı sosyal medya kullanıcılarında heyecan uyandırırken bazılarında ise kafa karışıklığına sebep oldu.

Yetkili kurumlardan olayın amacı veya uçuşun kapsamına ilişkin herhangi bir resmi açıklama paylaşılmadı.

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