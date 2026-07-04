Beyaz Saray yakınlarında gizemli bekleyiş! F-35 dakikalarca havada 'asılı' kaldı
ABD'nin başkenti Washington'da, bir F-35 tipi savaş uçağının Beyaz Saray çevresinde bir süre havada beklediği görüldü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler merak konusu haline gelirken, uçuşun kapsamında ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
- Uçak, başkent Washington'da görüldü.
- F-35 uçağı, Jefferson Anıtı'nın önündeki bir rezervuarın üzerinde dakikalarca "havada asılı" kaldı.
- Bu durum, sosyal medyada kaydedilen görüntülerle yayıldı ve merak uyandırdı.
- 11 Eylül saldırılarından sonra uçuşa yasak bölge ilan edilen başkent semalarında uçağın bulunma amacı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
- Uçağın motorlarının rüzgar etkisiyle rezervuarın üzerinde haleler oluştuğu belirtildi.
Beyaz Saray'a yakın bölgedeki Jefferson anıt mezarının önünde ilginç dakikalar yaşandı. Başkent Washington'da görülen F-35 Lightning II uçağı, bir süre "havada asılı" konumda bekledi. Söz konusu anlara ilişkin kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılarak merak konusu oldu.
DAKİKALARCA HAVADA BEKLEDİ
Başkentin "National Mall" diye bilinen alandaki su rezervuarının üzerinde oldukça alçak bir noktada hareketsiz duran uçakla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Aynı noktada durarak kendi etrafında daire çizen uçağın motorlarının oluşturduğu rüzgarın etkisiyle rezervuar suyunun üzerinde haleler oluştu.
11 Eylül saldırılarından sonra uçuşa yasak bölge ilan edilen başkent semalarında bir F-35 uçağının hangi amaçla bulunduğu konusu, bazı sosyal medya kullanıcılarında heyecan uyandırırken bazılarında ise kafa karışıklığına sebep oldu.
Yetkili kurumlardan olayın amacı veya uçuşun kapsamına ilişkin herhangi bir resmi açıklama paylaşılmadı.