Pakistan hükümeti kaynaklarına göre ABD ve İran, gelecek hafta dolacak 60 günlük ateşkes süresini uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, taraflar arasında yürütülen müzakerelere zaman kazandırması bekleniyor.

Pakistanlı kaynakların aktardığına göre, ABD ve İran ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. Ateşkesin uzatılmasına ilişkin anlaşmanın, mevcut 60 günlük sürenin gelecek hafta dolmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Arabuluculuk sürecine yakın bir kaynak, tarafların, arabuluculara sürenin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini aktarırken, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin ise taraflarla temasların devam ettiğini belirtti.

Pakistan duyurdu: ABD ve İran ateşkesi uzatmak için anlaştı

PAKİSTAN MÜZAKERELER İÇİN UĞRAŞIYOR

Pakistan, Ortadoğu'daki gerilimin çözümüne yönelik olarak ABD ile İran'ı müzakere masasına getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini bildirdi.

Haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, "Pakistan, tarafları (ABD ile İran) müzakere masasına getirmek için her türlü çabada bulunuyor." dedi.

Andrabi, doğrudan ve dolaylı kanallar aracılığıyla meselenin çözüme kavuşturulması için yapıcı diyaloğun sürmesini sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası