Ünlülerin AHBAP bağışları MASAK raporunda! İşte Ajda Pekkan’dan Tarkan’a isim isim bağış tutarları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Ajda Pekkan, Tarkan, Barış Arduç, Ebru Şahin ve Hasan Can Kaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlünün AHBAP Derneği'ne yaptığı bağışlar MASAK raporlarına girdi. İncelemede bağışçıların değil, yardım paralarının akıbeti ve mali kayıtlarla uyumu mercek altına alındı. Savcılık, bağış olarak gönderilen paraların hangi kişi ve şirket hesaplarına aktarıldığını, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını tüm yönleriyle inceliyor.

6 Şubat depremleri sonrası AHBAP Derneği'ne yapılan milyonlarca liralık bağışlar soruşturma dosyasına girdi. Ajda Pekkan, Tarkan, Kıvanç Tatlıtuğ ve çok sayıda ünlü ismin yer aldığı MASAK raporlarında, bağışçılar değil yardım paralarının akıbeti araştırılıyor.

Elde edilen bilgiye göre, özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda kişinin "deprem yardımı" ve "bağış" açıklamalarıyla derneğe milyonlarca lira aktardığı belirtildi.

Soruşturma dosyasında, bağış yapan kişilerin herhangi bir suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirildiğine dair bir tespit bulunmadığı, incelemenin ise bağışların dernek hesaplarına ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandığı kaydedildi.

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SORUŞTURMANIN ODAĞINDA BAĞIŞÇILAR DEĞİL, PARALARIN AKIBETİ VAR

Soruşturma kapsamında, isimleri geçen sanatçı, oyuncu, şarkıcı, sunucu, dijital içerik üreticisi ve iş insanlarının depremzedelere yardım amacıyla ve iyi niyetle bağış yaptıklarının değerlendirildiği belirtildi.

Savcılığın yürüttüğü incelemede, söz konusu bağışların yardım kampanyalarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, hangi kişi veya şirket hesaplarına aktarıldığı, muhasebe kayıtlarına eksiksiz işlenip işlenmediği ve banka hareketleriyle harcama belgeleri arasındaki uyum araştırılıyor.

Yapılan bağışların amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde bağışçıların şüpheli değil, mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla değerlendirilebileceği ifade edildi.

MİLYONLUK BAĞIŞLAR DOSYADA: TARKAN, AJDA PEKKAN, SİBEL CAN

MASAK kayıtlarına göre AHBAP Derneği hesaplarına yapılan yüksek tutarlı bağışlar arasında şu isimler yer aldı: Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu adına Hitt Müzik, Sibel Can adına Sibel Cangüre ve İş insanı Nevzat Aydın'ın 1 milyon TL bağış yaptığı görüldü.

Raporda ayrıca Nevzat Aydın adına 750 bin 983 liralık ikinci bir işlem kaydının da bulunduğu, işlem açıklamasında "Galip M. Selçuk" ifadesinin yer aldığı ve bu işlemin niteliğinin ayrıca incelendiği belirtildi.

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TOLGA ÇEVİK, ALİ ATAY VE HALİT ERGENÇ DE VAR

Kayıtlara göre, Tolga Çevik 997 bin 650 TL, Ali Atay 562 bin 386 TL, Ebru Gündeş 500 bin TL, Somer Sivrioğlu 500 bin TL, Genco Erkal 500 bin TL, Halit Ergenç Toplam 400 bin TL, Hasan Can Kaya 320 bin TL bağışta bulundu.

OYUNCU VE SANATÇILARDAN YÜZ BİNLERCE LİRALIK DESTEK

MASAK kayıtlarında; Danla Bilic ve Can Yaman'ın 250'şer bin TL, Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin ve Engin Akyürek'in ise 200'er bin TL bağış yaptığı belirtildi.

Melis Sezen, Leyla Hazal Atay, İrem Derici, Gülse Birsel ve Burak Deniz ise 150 bin TL'lik bağışlarıyla dosyada yer aldı.

100 bin lira bağış yaptığı belirtilen isimler ise Salih Bademci, Emir Ersoy, Gökhan Tepe, Sarp Apak, İbrahim Selim, Uraz Kaygılaroğlu, Elçin Sangu ve Esat Yontunç oldu.

BANKA KAYITLARI VE MUHASEBE BELGELERİ KARŞILAŞTIRILACAK

Soruşturma kapsamında savcılık ve mali inceleme birimlerinin, dernek hesaplarına giren bağışlarla hesaplardan çıkan ödemeler arasındaki bağlantıyı araştırdığı öğrenildi. İncelemede banka dekontları, bağış makbuzları, muhasebe kayıtları ve harcama belgeleri karşılaştırılarak bağışların yardım kampanyalarında belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmeye çalışılacak.

Ayrıca şirket hesapları veya üçüncü kişiler adına yapılan transferlerin gerçek bağışçılarla bağlantıları ile belirli projeler için gönderilen kaynakların gerçekten o projelerde kullanılıp kullanılmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

BAĞIŞÇILARIN HUKUKİ DURUMU DELİLLERE GÖRE BELİRLENECEK

Raporda, soruşturmanın bağış yapan kişileri değil, bağışların sonraki mali hareketlerini konu aldığı vurgulandı.

Dosyada yer alan değerlendirmede, yalnızca para transferi yapılmasının kişilerin suç veya örgütsel faaliyetle ilişkilendirilmeleri anlamına gelmeyeceği belirtilirken, bağışçıların hukuki durumlarının soruşturma kapsamında elde edilecek somut bilgi ve delillere göre, masumiyet karinesi gözetilerek belirleneceği ifade edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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