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Ekonomi

Süt üretiminde yüzde 6,5'lik artış! Üretim 1 milyon tona yaklaştı

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Süt üretiminde yüzde 6,5'lik artış! Üretim 1 milyon tona yaklaştı
Fotoğraf Başlığı Süt üretiminde yüzde 6,5lik artış! Üretim 1 milyon tona yaklaştı

TÜİK'in haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri verileri açıklandı. Toplanan inek sütü miktarı yıllık bazda yüzde 6,5 artarken, içme sütü, yoğurt, peynir, ayran ve kefir üretiminde de yükseliş kaydedildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, haziranda yıllık bazda yüzde 6,5 artarak 995 bin 463 tona ulaştı. Ocak-haziran döneminde de 2025'in aynı dönemine göre yüzde 1,5 artışla 5 milyon 853 bin 491 ton oldu.

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İÇME SÜTÜ YILLIK BAZDA 139 BİN 778 TON OLARAK KAYDEDİLDİ

İçme sütü üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 11,7 artarak 139 bin 778 ton olarak hesaplandı. Bu yılın 6 ayında da içme sütü üretimi yıllık bazda yüzde 9,5 yükselişle 911 bin 598 tona çıktı.

Yoğurt üretimi haziranda 2025'in aynı ayına kıyasla yüzde 14,1 artışla 131 bin 876 tona, ocak-haziran döneminde de yıllık bazda yüzde 9,4 artışla 722 bin 928 tona ulaştı.

İnek peyniri üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 8,5 artışla 71 bin 644 tona çıkarken ocak-haziran döneminde yüzde 3,7 yükselişle 429 bin 549 ton oldu.

Söz konusu ayda ayran ve kefir üretimi yıllık bazda yüzde 11,4 artışla 98 bin 486 tona yükseldi. Tereyağı ve sade yağ üretimi de yüzde 11,8 artışla 9 bin 690 ton olarak belirlendi.

Süt üretiminde yüzde 6,5lik artış! Üretim 1 milyon tona yaklaştı
Başlık ResmiSüt üretiminde yüzde 6,5lik artış! Üretim 1 milyon tona yaklaştı

Ocak-haziran döneminde ayran ve kefir üretimi yüzde 9,4 artarak 532 bin 437 tona çıkarken tereyağı ve sade yağ üretimi yüzde 2,5 azalışla 56 bin 685 tona geriledi.

Mayısta 1 milyon 22 bin 587 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, haziran ayında yüzde 2,7 azaldı.

Aynı dönemde 157 bin 453 ton olan içme sütü üretimi, haziranda yüzde 11,2 azalış gösterdi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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