RBC Capital Markets, altın için 2027 yılına yönelik üç farklı senaryo açıkladı. İyimser senaryoda ons altının 5 bin 296 dolara ulaşması beklenirken, baz senaryoda 4 bin 225 dolar, kötümser senaryoda ise 3 bin 661 dolar öngörüldü.

Kanada merkezli Royal Bank of Canada'nın kurumsal ve yatırım bankacılığı kolu olan; yatırım bankacılığı, sermaye piyasaları, finansman, danışmanlık ve araştırma hizmetleri sunan ve küresel piyasalara ilişkin analizleri ve fiyat tahminleriyle yakından takip edilen kuruluş RBC Capital Markets, altınla alakalı 2027 yılına ait 3 farklı senaryo açıkladı.

Bankanın iyimser senaryosuna göre, ons altının 2027 yılı ortalamasının 5 bin 296 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu tahmin, mevcut 4 bin 380 dolar civarındaki fiyatla karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 21'lik yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Bankanın açıkladığı diğer 2 senaryoya göre ise baz senaryoda 2027 yılı ortalama altın fiyatı 4 bin 225 dolar, kötümser senaryoda ise 3 bin 661 dolar olarak öngörülüyor. Böylece bankanın en yüksek ve en düşük tahminleri arasında yaklaşık 1.635 dolarlık fark bulunuyor.

Dünyaca ünlü bankadan tahmin! Altın 2027 yılında ne kadar olacak?

Banka, fiziki altın piyasasında arz fazlasının da artmasını bekliyor. 2026'da 301 ton olması beklenen arz fazlasının 2027'de 589 tona yükselmesi, toplam altın talebinin ise 5 bin 104 tondan 4 bin 728 tona gerilemesi bekleniyor.

BANKANIN 2027 İÇİN ÇEYREKLİK TAHMİNLERİ

2027 1. çeyrek: 5.249 dolar

2027 2. çeyrek: 5.297 dolar

2027 3. çeyrek: 5.321 dolar

2027 4. çeyrek: 5.318 dolar

2027 ortalaması: 5.296 dolar

Dünyaca ünlü bankadan tahmin! Altın 2027 yılında ne kadar olacak?

ABD-İran hattındaki gelişmeler, küresel ölçekteki ülkelerin faiz kararları, ABD dolarının piyasadaki durumu ve rezervi, merkez bankalarının altın alımları derken; altının yönünü bu durumların iyi ya da kötü senaryoya göre etkilemesi bekleniyor. Altının yeniden 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerine çıkması da kısa vadede alıcıların güç kazandığına işaret ediyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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