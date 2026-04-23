Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak, kariyerinde 13'üncü şampiyonluğunu elde eden Rıza Kayaalp, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kırıp tarihe geçti. İlkokul sonrası güreşe başlayan 36 yaşındaki milli sporcu, başarılarla dolu dev bir kariyer inşa etti.

Rıza Kayaalp, 1989 yılında Yozgat'ın Kavurgalı köyünde bir çocuk dünyaya gelir. İşçi bir babanın ve 'Sevgi' dolu bir annenin altıncı çocuğuna Rıza adı verilir. Ki o Rıza ilkokul eğitiminin ardından Yozgat Güreş Eğitim Merkezi'nde Aydın Dal, Mustafa Doğan ve Mustafa Başer gözetiminde grekoromen stilde güreşe başlar.

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar Darius Attila Vitek'i 7-1 yenen Rıza Kayaalp, 13'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, güreş tarihine geçti.

İlk uluslararası madalyasını yıldızlar kategorisinde 2005'te Arnavutluk'un Tiran şehrinde 100 kiloda tüm rakiplerini yenip, Avrupa şampiyonu olarak kazanır. Ve ne ilginçtir ki Aleksandr Karelin'in 12 maçlık rekorunu geride bırakıp "Yaşayan efsane" olduğu Avrupa şampiyonluğu da yine Tiran'da gelecektir.

Milli güreşçi, grekoromen stilde mücadele ediyor.

18 AYLIK CEZA VE SONRASI

2005 şampiyonluğu sonrası Ankara ŞB. ASKİ Spor Kulübü'ne transfer olan ve Mehmet Akif Pirim'in gözetimde çalışan Rıza Kayaalp, madalyaları toplayacaktır. Eylül 2020 tarihî efsane için önemlidir çünkü kızı Vera doğar. İşte o küçük kız babasının hayatını değiştirir.

Rıza, Mayıs 2024'te kulak çınlaması için kullandığı ilaç yüzünden 4 yıl doping cezası alır. İtiraz sonrası ceza 18 aya iner. 'Bitti artık' diyen Rıza yatarken kızının sesli duasından (Allah'ım babam yeniden güreşsin, şampiyon olsun) çok etkilenir. Geri dönen Rıza, Karelin'in 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu tarihe gömer. O bizim ve Avrupa için 'yaşayan efsane'dir.

Rıza Kayaalp - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül

KAYAALP'İN 18 ŞAMPİYONLUĞU VE MADALYALARI

5 Dünya Şampiyonluğu (2011, 2015, 207, 2019, 2022)

13 Avrupa Şampiyonluğu (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2026)

3 Olimpiyat madalyası (2016 gümüş, 2012 ve 2020 bronz)

Haberle İlgili Daha Fazlası