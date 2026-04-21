Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Belaruslu Pavel Hlinchuk, milli sporcumuz Rıza Kayaalp'e tokat atarak diskalifiye oldu. Bu sonuçla Rıza Kayaalp adını finale yazdırdı. Yaşanan skandalın ardından Belaruslu güreşçinin sosyal medya hesabındaki paylaşımlara Türk kullanıcılardan çok sayıda tepki içeren yorum geldi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Feti Borova Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda "rekor" için mücadele eden Rıza Kayaalp, yarı finalde Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaştı.

Rıza Kayaalp 4-0 öndeyken Hlinchuk, ayakta devam eden karşılaşmada milli sporcumuza tokat attı. Sportmenlik dışı hareketi üzerine Hlinchuk diskalifiye edilirken, Rıza Kayaalp adını finale yazdırdı.

"ELİMİZİN KALKMAMASI ONLARA EN BÜYÜK DERSTİ"

Skandalın ardından Rıza Kayaalp ise rakibinin kendisine tokat atarak diskalifiye olması ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı. Sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka, yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı"

BELARUSLU GÜREŞÇİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA YORUM YAĞMURU

Yaşanan skandal olayın ardından Pavel Hlinchuk'un sosyal medya paylaşımlarının altına Türk kullanıcılardan çok sayıda tepki içeren yorum yapıldı. Hlinchuk'a ağır ifadeler kullanıldığı görülürken, yorum sayısı da giderek artıyor.

