Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, Arjantin'den Afrika'ya giden yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs hakkında konuştu. "Hantavirüsü yeni bir salgın değil" diye belirten Yılmaz, “Bizde de eskiden beri hantavirüsü vardı ve tanı koyuyorduk. Ancak bizde görülen o gemide görülen türle aynı değil" dedi. İşte hantavirüse dair önemli detaylar…

Atlas Okyanusu'nun güneyinde Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs vakalarının ardından ‘yeni salgın’ endişesi gündem olurken, önemli bir açıklama daha geldi.

"YENİ SALGIN DEĞİL"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, hantavirüsün yeni bir salgın olmadığına dikkat çekti.

Yeni salgın değil! Dünyayı alarma geçirmişti, hantavirüsün yanlış bilinenini açıkladı

Hantavirüsün dünyanın birçok bölgesinde uzun zamandır bilinen bir enfeksiyon hastalığı olduğunu hatırlatan Yılmaz, Türkiye'de daha önce görülen vakaların gemide görülen türle aynı olmadığını belirtti.

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Yeni salgın değil! Dünyayı alarma geçirmişti, hantavirüsün yanlış bilinenini açıkladı

"GEMİDEKİ ÖLÜM ORANI YÜKSEK TÜR"

Dr. Yılmaz, Türkiye'de daha çok böbrek tutulumuyla seyreden ve böbrek yetmezliğine neden olabilen formların görüldüğünü ifade ederken, bu türlerin tedaviye cevap verme ihtimalinin daha yüksek olduğunu vurguladı. Dr. Yılmaz, gemide görülen vakaların daha çok akciğerleri etkileyerek solunum sıkıntısına yol açan ve ölüm oranı daha yüksek türler olduğunu belirtti.

Hantavirüsünün de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi viral bir enfeksiyon olduğuna dikkat çeken Dr. Yılmaz, İskandinav ülkeleri, Almanya, Kuzey Avrupa ve Amerika'da görülen tiplerin daha fazla öne çıktığını söyledi.

Yeni salgın değil! Dünyayı alarma geçirmişti, hantavirüsün yanlış bilinenini açıkladı

"BİZDEKİ HAFİF SEYREDEN FORMLAR"

"Hantavirüsü salgını aslında daha önceden bu yana görülen bir salgın" diye vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:

Yeni bir salgın değil. Geminin içinde olmasıyla birlikte etkilenen kişiler bir anda ortaya çıktı. Ancak hanta virüsü her yerde görülebiliyor. Bizde de eskiden beri hanta virüsü vardı ve tanı koyuyorduk. Ancak bizde görülen hanta virüsü, o gemide görülen türle aynı değil. Bizde daha çok böbrek tutulumuyla seyreden, böbrek yetmezliğine yol açabilen ancak tedavi edilme ihtimali daha yüksek olan formlar görülüyor. Oradaki vakalar ise daha çok akciğeri tutup solunum sıkıntısıyla ilerleyen ve daha öldürücü tiplerdi. O da bir virüstür. KKKA nasıl bir virüsse, hanta virüs enfeksiyonları da viral bir enfeksiyondur. Dünyayı tehdit eden noktasında, İskandinav ülkelerinde, Almanya'da, Kuzey Avrupa'da ve Amerika'da görülebilen tipleri öne çıkıyor. Bizdeki form ise Balkanlar ve Karadeniz'de görülen, daha hafif seyreden formlardır.

"ÜLKEMİZE HER AN GELEBİLİR"

Viral enfeksiyonların her zaman bir tehdit olduğunu belirten Yılmaz, enfeksiyon hastalıklarından korunmanın yollarını şöyle sıraladı:

Kalabalık yerlerde maske kullanımı ve el yıkama çok önemlidir. Bu virüsler ülkemize her an gelebilir. Örneğin Batı Nil ensefaliti daha önce ülkemizde yoktu, sonradan görülmeye başlandı. Özellikle Batı Anadolu ve Marmara bölgelerinde görülüyor. Batı Nil ensefaliti de bir virüstür ve artık ülkemizde de görülmeye başladı.

Yeni salgın değil! Dünyayı alarma geçirmişti, hantavirüsün yanlış bilinenini açıkladı

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

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